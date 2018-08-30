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сегодня, 11:46 4

На Игнатьевском шоссе в областном центре начнет работать трехфазный светофор

На Игнатьевском шоссе в областном центре начнет работать трехфазный светофор
Фото: rossaprimavera.ru

В Благовещенске на перекрестке Игнатьевского шоссе и улицы Студенческой изменится режим работы светофора. С пятницы, 31 августа, электронный регулировщик начнет работать в трехфазном режиме.

«При этом две фазы регулирования будут осуществляться по улице Студенческой и одна фаза – по Игнатьевскому шоссе, по аналогии со светофорным объектом, расположенным на перекрестке улиц Калинина и Пролетарской. Просим пешеходов и водителей транспортных средств при пересечении перекрестка руководствоваться сигналами светофоров», – сообщает администрация Благовещенска.

С 5 июня текущего года в трехфазный режим работы переведен светофор на перекрестке улицы Воронкова и Новотроицкого шоссе.

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#транспорт


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Комментарии
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  • Злюкин

    Злюкин
    50 минут назад

    Уважаемые господа! Отрегулировали бы наконец-то светофор на пересечении Новотроицкого и Воронкова! Сил никаких нет там ездить. Не успевают ни одна улица ни другая. обратите внимание пожалуйста!

  • КП

    КП
    34 минуты назад

    Пипец, туши свет.

  • Витком

    Витком
    32 минуты назад

    Исключительно благодаря трехфазному светофору сейчас на Пролетарской пробки и днем бывают,чего раньше отродясь не было

  • Rak900

    Rak900
    8 минут назад

    такой светофор удобный, не надо стоять пол часа на поворот а кто говорит что пробки вы газ нажмите чтобы быстрее проехать, постоянно вижу как еле разгоняются, естественно будут пробки после таких клоунов

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