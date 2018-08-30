На Игнатьевском шоссе в областном центре начнет работать трехфазный светофор

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В Благовещенске на перекрестке Игнатьевского шоссе и улицы Студенческой изменится режим работы светофора. С пятницы, 31 августа, электронный регулировщик начнет работать в трехфазном режиме.

«При этом две фазы регулирования будут осуществляться по улице Студенческой и одна фаза – по Игнатьевскому шоссе, по аналогии со светофорным объектом, расположенным на перекрестке улиц Калинина и Пролетарской. Просим пешеходов и водителей транспортных средств при пересечении перекрестка руководствоваться сигналами светофоров», – сообщает администрация Благовещенска.

С 5 июня текущего года в трехфазный режим работы переведен светофор на перекрестке улицы Воронкова и Новотроицкого шоссе.