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сегодня, 11:35 13

В Приамурье сохранят льготы для лиц предпенсионного возраста

В Приамурье сохранят льготы для лиц предпенсионного возраста
Фото: amurobl.ru

Врио губернатора Амурской области Василий Орлов прокомментировал выступление президента РФ по поводу пенсионной реформы. По его мнению, самое главное и эффективное из предложений Путина – это гарантии сохранения федеральных льгот для лиц предпенсионного возраста.

«В своем обращении президент расставил очень важные акценты. Если не принять меры, связанные с модернизацией пенсионной системы сейчас, очень скоро мы вообще не смогли бы выполнять свои пенсионные обязательства. А нам надо не просто сохранить пенсионные гарантии граждан, но и работать над тем, чтобы благополучие пожилых людей росло», – заметил Василий Орлов.

Врио губернатора считает, что президент предложил целый ряд справедливых и важных решений по смягчению последствий изменений пенсионного законодательства. Важно, что будет введена надбавка к пенсиям для работников села с 30-летним стажем. Будет стимулироваться занятость среди людей предпенсионного возраста.

«Со своей стороны, мы проведем работу с предприятиями области. При этом возможность выхода на пенсию при достижении более раннего возраста сохранится для значительной категории амурчан, работающих на сложных производствах, шахтеров и другие», – добавил Василий Орлов.

Самое важное, по мнению врио губернатора: сохранение федеральных льгот для предпенсионеров. Это, например, освобождение от налогов на недвижимость, приусадебные участки, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Амурская область обязательно сохранит все региональные льготы для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет. А это и льготы в ЖКХ, транспорте, лекарственном обеспечении и так далее. Соответствующее законодательство будет принято в ближайшее время», – заверил Василий Орлов.

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#областная власть #российская власть


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Комментарии
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  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    1 час назад

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    47 минут назад

    С доходом 13 млн в год... откуда тебе знать о проблемах пенсов...

  • Братеев1

    Братеев1
    43 минуты назад

    спасибо благодетели вы наши-что б мы без вас делали

  • Baska

    Baska
    39 минут назад

    Ну и новость. Новостью было бы если бы не сохранили! Пошли на перекор

  • Братеев1

    Братеев1
    38 минут назад

    на выборах губернатора проголосуем за Ракутину-Татьяна готовься

  • Парамэлло Цыганков

    Парамэлло Цыганков
    30 минут назад

    Орлову бойкот. Едросовский осваиватель бюджета из наших налогов не достоин быть главой области.

  • Baska

    Baska
    27 минут назад

    Опять зависнут компьютеры, с минимальным отрывом победит тот кто должен

  • Shift

    Shift
    26 минут назад

    Братеев1

    на выборах губернатора проголосуем за Ракутину-Татьяна готовься



    чота мне кажется , что голосовать вы будете за кого скажут.. и будет это не Т. Ракутина..

  • Братеев1

    Братеев1
    19 минут назад

    а ты не думай-мы люди вольные

  • Березин Р.М.

    Березин Р.М.
    18 минут назад

    В Приамурье надо снизить возраст выхода на пенсию на пять лет, от имеющегося для тех кто постоянно проживает здесь и остался проживать после выхода на пенсию. Тогда может и народ сюда потянется. А так - медицина в упадке, рабочих для квалифицированных специалистов ноль целых, ноль тысячных, что тут делать, только помирать лет в 60, не дотянул до пенсии.

  • МАКСИМ MAX

    МАКСИМ MAX
    13 минут назад

    Вот и началось публичное выторговывание голосов избирателей со стороны Василия Орлова- видимо обнаружил случайно шаткость своей кандидатуры, после речи-то "президента олигархии всея Руси"? Лично я никаким предвыборным обещаниям членам (а так хочется сказать грубым матом) партии "Единая Россия" не верил никогда, интуиция, знаете ли...

  • МАКСИМ MAX

    МАКСИМ MAX
    10 минут назад

    Амурчане, а ведь на Мухинке все меньше и меньше места для дач губернаторов, может ну ее в ж..у "Единую Россию"?

  • Серго Сергеевич

    Серго Сергеевич
    29 секунд назад

    Что сделал Орлов для области? Везде рекламные баннеры с обещаниями, будто сам всего добился. Миллиарды денег в область, берегоукрепление и тд. ВРИО несколько месяцев, а пиара на годы. Был бы вместо Орлова другой единорос, те же плакаты были бы только с другим фэйсом. Единой России - отказать....

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