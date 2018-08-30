В Приамурье сохранят льготы для лиц предпенсионного возраста

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Врио губернатора Амурской области Василий Орлов прокомментировал выступление президента РФ по поводу пенсионной реформы. По его мнению, самое главное и эффективное из предложений Путина – это гарантии сохранения федеральных льгот для лиц предпенсионного возраста.

«В своем обращении президент расставил очень важные акценты. Если не принять меры, связанные с модернизацией пенсионной системы сейчас, очень скоро мы вообще не смогли бы выполнять свои пенсионные обязательства. А нам надо не просто сохранить пенсионные гарантии граждан, но и работать над тем, чтобы благополучие пожилых людей росло», – заметил Василий Орлов.

Врио губернатора считает, что президент предложил целый ряд справедливых и важных решений по смягчению последствий изменений пенсионного законодательства. Важно, что будет введена надбавка к пенсиям для работников села с 30-летним стажем. Будет стимулироваться занятость среди людей предпенсионного возраста.

«Со своей стороны, мы проведем работу с предприятиями области. При этом возможность выхода на пенсию при достижении более раннего возраста сохранится для значительной категории амурчан, работающих на сложных производствах, шахтеров и другие», – добавил Василий Орлов.

Самое важное, по мнению врио губернатора: сохранение федеральных льгот для предпенсионеров. Это, например, освобождение от налогов на недвижимость, приусадебные участки, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Амурская область обязательно сохранит все региональные льготы для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет. А это и льготы в ЖКХ, транспорте, лекарственном обеспечении и так далее. Соответствующее законодательство будет принято в ближайшее время», – заверил Василий Орлов.