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сегодня, 11:20 0

На Нью-Йорк напал рой пчёл

На Нью-Йорк напал рой пчёл
Фото: Собеседник.net

Рой пчёл вынудил перекрыть главную площадь Нью-Йорка. На Таймс-сквер пчёлы обосновались на ярком зонтике.

Тысячи пчёл появились на Таймс-сквер внезапно, и прохожим пришлось отмахиваться от недружелюбных насекомых. Ради безопасности горожан и гостей города было принято решение перекрыть площадь, пока проблема с пчёлами не будет решена.

Поимкой насекомых занялся сотрудник полиции, который имеет собственную пасеку. Задачу ему облегчило то, что пчёлы облюбовали яркий зонтик на тележке с хот-догами и облепили его.

Фото: Собеседник.net

Правоохранитель собрал пчёл специальным устройством, напоминающим пылесос. Отмечается, что оно не причиняет никакого вреда насекомым. После того как он справился с задачей, то пошутил, что пчёлы прилетели на Таймс-сквер, потому что узнали о вкусных хот-догах и захотели ими полакомиться.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщает полиция Нью-Йорка. Предположительно, сильная жара вынудила пчёл покинуть свой улей и отправиться на поиски нового дома. Правоохранители Нью-Йорка пообещали, что помогут насекомым в этом деле, сообщает «Мир новостей».

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#животные #жизнь #происшествия


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