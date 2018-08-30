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сегодня, 11:16 1

В Благовещенске из грузовика сбежала свинья (видео)

В Благовещенске из грузовика сбежала свинья (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился читатель, ставший очевидцем необычного происшествия. Из грузовика во время движения сбежала свинья.

По словам очевидца, при падении на проезжую часть животное не получило ни травм, ни стресса. «Свинка спокойно пасется возле заправки на Театральной, ведет себя хорошо, за ней присматривают сотрудники заправочной станции. Надеемся, что водитель грузовика обнаружит потерю и вернется», – рассказал читатель Амур.инфо.

Он сделал фото и прислал видеообращение к водителю грузовика.

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#животные #происшествия


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Комментарии
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  • Неферти.

    Неферти.
    1 час назад

    Молодец свинюшка,жить хочет.

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