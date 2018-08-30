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«Парад студенчества» впервые пройдет в столице Приамурья

«Парад студенчества» впервые пройдет в столице Приамурья
Фото: udmpravda.ru

В пятницу, 7 сентября, с 16:00 до 17:30 в Благовещенске впервые пройдет всероссийская акция «Парад российского студенчества». По стране мероприятие проходит в 17 раз. Более шестисот студентов амурских учебных заведений пройдут в шествии.

Одновременно данное мероприятие пройдет в 42 городах России. В Благовещенске старт будет дан с площади имени Ленина. Предполагается и участие руководителей учреждений, которые будут приветствовать первокурсников. Финиширует парад на территории Общественно-культурного центра в 17:30.

Организатором площадки выступает Благовещенский государственный педагогический университет, ставший победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди организаций высшего образования.

В 17:30 на территории ОКЦ работой молодежных площадок разной направленности откроется общегородская линейка первокурсников. В этом году организаторы мероприятия сделали упор на привлечение студентов к внеучебной деятельности.

На месте проведения мероприятия расположатся более 30 спортивных, творческих, патриотических площадок, на которых ребята не только смогут ознакомиться с их работой, но и записаться в их ряды. Кроме этого, свои достижения презентуют более 14 учреждений профессионального образования. Также будет организована работа маркетов, на которых можно будет ознакомиться с товарами молодых предпринимателей.

В 18:00 начнется концертная программа с участием творческих коллективов образовательных учреждений города Благовещенска, конкурсами и розыгрышами призов. Концерт продлится до 20:00, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#вузы #отдых #праздники


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