Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:50 2

В Благовещенске спасатели сняли с дерева девочку, спасавшую кошку

В Благовещенске спасатели сняли с дерева девочку, спасавшую кошку
Фото: superman2014.livejournal.com

В Благовещенске дежурная смена спасателей Амурского центра ГЗ и ПБ 10 раз выезжала на помощь. Спасатели выручили девочку, забравшуюся на дерево, чтобы достать кошку, а также спасли горожан от гадюки.

В 17:36 спасателям поступил вызов о том, что в районе перекрестка Пионерской и Краснофлотской люди обнаружили змею. Это оказалась гадюка – несмотря на маленький размер, эта змея опасна для человека. Спасатели поместили ядовитую змею в бутылку и вывезли за город.

Около 21:00 помощь потребовалась ребенку. 12-летняя девочка залезла на дерево за своей кошкой, а спуститься уже не смогла – одна из веток, по которым взбиралась девочка, обломилась. Высота до земли была примерно 5–6 метров. Спасатели поставили лестницу и помогли ребенку спуститься на землю.

Несколько раз спасателей просили открыть заклинившие дверные замки. А около полудня за помощью обратилась женщина, которая не могла снять кольцо с распухшего пальца. «Парни перекусили металлический предмет с помощью специнструментов за несколько секунд», – сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Просмотров всего: 892

#дети #природа #происшествия


Происшествия 1

Пьяный амурчанин угрожал пистолетом охраннику магазина
Происшествия

На улице Театральной в Благовещенске в ДТП попал мотоциклист (видео)
Происшествия

Глава Натальинского сельсовета помог японскому мотопутешественнику
В России и мире

На Нью-Йорк напал рой пчёл
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Долгий

    Долгий
    2 часа назад

    Девочку сняли, а кошку оставили?!

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    В благовещенске сняли с дерева мужчину, который полез на дерево за девочкой, которая хотела спасти кошку, а кошка побежала от собаки и т. д. по тексту... Неужели писать более не о чём, совсем не осталось актуальных тем?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь