В Благовещенске спасатели сняли с дерева девочку, спасавшую кошку

Фото: superman2014.livejournal.com

В Благовещенске дежурная смена спасателей Амурского центра ГЗ и ПБ 10 раз выезжала на помощь. Спасатели выручили девочку, забравшуюся на дерево, чтобы достать кошку, а также спасли горожан от гадюки.

В 17:36 спасателям поступил вызов о том, что в районе перекрестка Пионерской и Краснофлотской люди обнаружили змею. Это оказалась гадюка – несмотря на маленький размер, эта змея опасна для человека. Спасатели поместили ядовитую змею в бутылку и вывезли за город.

Около 21:00 помощь потребовалась ребенку. 12-летняя девочка залезла на дерево за своей кошкой, а спуститься уже не смогла – одна из веток, по которым взбиралась девочка, обломилась. Высота до земли была примерно 5–6 метров. Спасатели поставили лестницу и помогли ребенку спуститься на землю.

Несколько раз спасателей просили открыть заклинившие дверные замки. А около полудня за помощью обратилась женщина, которая не могла снять кольцо с распухшего пальца. «Парни перекусили металлический предмет с помощью специнструментов за несколько секунд», – сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.