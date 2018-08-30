Больница Константиновского района купила два автомобиля скорой помощи

Константиновская больница самостоятельно приобрела два специализированных автомобиля «ГАЗель» скорой помощи. Стоимость каждого – 1 170 000 рублей. Автомобили уже поступили в учреждение.

Внутри салонов – стеллажи, каталки, специальные блоки электроразъемов, мебель для медицинских укладок, а также для установки и крепления медицинского оборудования.

Отделение скорой медицинской помощи обслуживает население района в радиусе 75 километров. Как пояснила главный врач учреждения Ирина Казакул, в начале 2018 года было решено приобрести хотя бы одну машину на замену изношенного автопарка районной скорой помощи. «Но в итоге удалось купить две. На эти цели были направлены собственные средства больницы. До этого в прошлом году также мы приобрели за счет учреждения одну машину скорой. Сегодня мы можем себе позволить самостоятельно приобретать необходимое оборудование и технику. Это стало возможным благодаря тому, что в больнице еще прежним руководителем вовремя были приняты меры по оптимизации всего имущества, энергосбережению, эффективному использованию всех имеющихся ресурсов», – говорит Ирина Георгиевна.

Бывший главврач Константиновской больницы Игорь Хомитов, который с 20 июня этого года возглавляет Зейскую больницу имени Бориса Смирнова, отметил: «Сейчас в Зее все усилия направлены на то, чтобы и здесь настали времена, когда учреждение будет иметь возможность самостоятельно приобретать санитарный транспорт. Пока мы активно и небезрезультатно боремся с задолженностью и неэффективными расходами. Но уже начинаем составлять реальные планы будущего успешного развития».