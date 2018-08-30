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30августа
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сегодня, 10:27 6

Больница Константиновского района купила два автомобиля скорой помощи

Больница Константиновского района купила два автомобиля скорой помощи

Константиновская больница самостоятельно приобрела два специализированных автомобиля «ГАЗель» скорой помощи. Стоимость каждого – 1 170 000 рублей. Автомобили уже поступили в учреждение.

Внутри салонов – стеллажи, каталки, специальные блоки электроразъемов, мебель для медицинских укладок, а также для установки и крепления медицинского оборудования.

Отделение скорой медицинской помощи обслуживает население района в радиусе 75 километров. Как пояснила главный врач учреждения Ирина Казакул, в начале 2018 года было решено приобрести хотя бы одну машину на замену изношенного автопарка районной скорой помощи. «Но в итоге удалось купить две. На эти цели были направлены собственные средства больницы. До этого в прошлом году также мы приобрели за счет учреждения одну машину скорой. Сегодня мы можем себе позволить самостоятельно приобретать необходимое оборудование и технику. Это стало возможным благодаря тому, что в больнице еще прежним руководителем вовремя были приняты меры по оптимизации всего имущества, энергосбережению, эффективному использованию всех имеющихся ресурсов», – говорит Ирина Георгиевна.

Бывший главврач Константиновской больницы Игорь Хомитов, который с 20 июня этого года возглавляет Зейскую больницу имени Бориса Смирнова, отметил: «Сейчас в Зее все усилия направлены на то, чтобы и здесь настали времена, когда учреждение будет иметь возможность самостоятельно приобретать санитарный транспорт. Пока мы активно и небезрезультатно боремся с задолженностью и неэффективными расходами. Но уже начинаем составлять реальные планы будущего успешного развития».

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#здоровье #транспорт


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Комментарии
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  • borer

    borer
    2 часа назад

    Эти Газельки по дорогам Константиновского района ушатают быстро, не пройдёт и года. Скорые надо делать на базе Урала или Газ-66

  • Stat

    Stat
    1 час назад

    А на кой козе баян? Работать то на них некому....оптимизация..

  • Желе за бетон

    Желе за бетон
    1 час назад

    Да конечно же, друзья, все очень плохо! Отвратительно, что больница купила новые машины! Жутко жить в Константиновском районе, где нет ни одного врача. Кошмар, но в бригадах скорых будут ездить бурундуки!

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    в мскве автосалон проходит, там совсем другого качества отечественные машины показывали проекта "Кортеж".

  • Vlad73

    Vlad73
    52 минуты назад

    В Константиновке нет специалистов для эксплуатации данной техники через пару месяцев однозначно выйдет из стоя система вспрыска топлива, а ремонт будет очень дорогой.

  • Stat

    Stat
    46 минут назад

    Всё правильно,Желе на бетоне,там нет бригад скорой помощи,одни бурундуки....

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