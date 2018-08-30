В День знаний благовещенцы смогут выбрать кружки и секции для детей

Фото: dnepr.detivgorode.ua

В Благовещенске отпразднуют начало учебного года. 1 сентября в городе состоится праздничный концерт, а горожане смогут записать детей в спортивные секции, общественные организации и творческие коллективы и студии.

В субботу, 1 сентября, с 13 до 16 часов на площади Общественно-культурного центра пройдет концерт, посвященный Дню знаний. Его подготовили коллективы Городского дома культуры и ОКЦ. Там же, возле ОКЦ, развернутся более 50 интерактивных площадок, презентующих работу кружков и секций города. Благовещенцы смогут записать детей в спортивные федерации, общественные организации и творческие коллективы.

О своей работе расскажут учреждения культуры. Библиотечная система приглашает ребят посетить творческие мастерские, мастер-классы и принять участие в познавательных играх. Юных благовещенцев можно записать в студии, которые проводят занятия на базе библиотеки имени Чехова по адресу: улица Комсомольская,3, познакомиться с преподавателями и узнать расписание работы кружков. Помимо этого, библиотекари предлагают начинающим читателям пополнить запасы детских книг. На площадке библиотечной системы пройдет выставка-продажа детских книг амурских авторов.

Городской дом культуры приглашает в свои танцевальные, вокальные, театральные и творческие коллективы. Это студия современного эстрадного танца «Эксклюзив», ансамбль спортивного бального танца «Аист», эстрадно-джазовая студия при оркестре AmurJazzBand, молодежный театр имени Васильевых и в другие.

Представят свои коллективы и Общественно-культурный центр. Это более 20 объединений: студия творчества «Умелец», ансамбль народной песни «Ладушки», музыкально-творческая студия «ART-major», театр песни «ОКЦент», студия танца «Траффик» и другие.

Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи представит спортивные федерации: бокс, вольная борьба, ушу, карате, айкидо, кикбоксинг, тайский бокс, рукопашный бой, лазертаг, чирлидинг, спортивная гимнастика, туризм, бадминтон, шашки и тяжелая атлетика. Желающие познакомятся с различными видами спорта, узнают о работе секций и могут записать в них детей.

Также о своей деятельности расскажут частные секции и студии: например, лазертаг «Армада» не только организует запись, но и даст возможность всем желающим поиграть на своей интерактивной зоне, а школа современного развития для девочек Model School даст консультацию по экспресс-образам в школу и устроит настоящий кастинг прямо на площади ОКЦ.

1 сентября в Городском парке библиотеки будут работать целых пять часов – с 12 до 17 часов, а Городской дом культуры на набережной реки Амур возле ротонды – с 16 до 18 часов. В программе не только запись в студии, но и песни, танцы, фотозоны, конкурсы с подарками.

Праздник продолжится в воскресенье, 2 сентября. В 10 часов на площади имени Ленина стартует «Город счастливых детей». Это игровые, творческие, спортивные и концертные площадки, организованные учреждениями образования и негосударственными учреждениями дополнительного образования.

Ребятам предложат сделать поделки, сувениры, принять участие в розыгрыше призов, а также записаться в объединения внеурочной занятости и дополнительного образования. С 10 до 12 часов посетители узнают о работе дошкольных образовательных учреждений, с 12 до 14 часов – общеобразовательные организации; с 14 до 16 часов – учреждения дополнительного образования и негосударственные учреждения дополнительного образования.