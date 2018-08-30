Пятеро сотрудников администрации Шимановска скрыли свои доходы

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В ходе прокурорской проверки было установлено, что пятеро сотрудников администрации Шимановска предоставили недостоверные сведения о доходах. Нарушения выявлены у первого заместителя и заместителя мэра, начальников управления образования и отдела информационных технологий, а также у председателя комитета по управлению муниципальной собственностью.

Прокуратура установила, что муниципальные служащие администрации Шимановска в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции предоставили недостоверные сведения о фактически принадлежащем имуществе. В декларациях отсутствовали сведения о доходах, полученных по предыдущим местам работы служащих и членов его семьи. Кроме того, они указали заниженный доход, а не фактически полученный, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Прокурор внес представление на имя мэра Шимановска. Оно было рассмотрено и удовлетворено, а нарушения законодательства устранены. Начальник отдела информационных технологий и технической защиты информации получил выговор. Остальные четверо – замечания.