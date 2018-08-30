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30августа
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сегодня, 10:00 6

Пятеро сотрудников администрации Шимановска скрыли свои доходы

Пятеро сотрудников администрации Шимановска скрыли свои доходы
Фото: www.nalog.ru

В ходе прокурорской проверки было установлено, что пятеро сотрудников администрации Шимановска предоставили недостоверные сведения о доходах. Нарушения выявлены у первого заместителя и заместителя мэра, начальников управления образования и отдела информационных технологий, а также у председателя комитета по управлению муниципальной собственностью.

Прокуратура установила, что муниципальные служащие администрации Шимановска в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции предоставили недостоверные сведения о фактически принадлежащем имуществе. В декларациях отсутствовали сведения о доходах, полученных по предыдущим местам работы служащих и членов его семьи. Кроме того, они указали заниженный доход, а не фактически полученный, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Прокурор внес представление на имя мэра Шимановска. Оно было рассмотрено и удовлетворено, а нарушения законодательства устранены. Начальник отдела информационных технологий и технической защиты информации получил выговор. Остальные четверо – замечания.

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#происшествия #Шимановск


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Комментарии
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  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    2 часа назад

    Все для галочки и отчетности, а где отставки, увольнения, посадки?

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    1 час назад

    ПИСЬМО

    Все для галочки и отчетности, а где отставки, увольнения, посадки?



    С незаконного дохода налог заплатили - свободны! Какие посадки, вы что? Система то одна

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    абсолютно бестолковая система. Прокуратура проверяет память, человек мог реально ЗАБЫТЬ указать что-то, но прокуратура ВСЁ РАВНО ведь проверяет. Так в чём проблема найти и СПРОСИТЬ "откуда всё это?" и потребовать оплатить налог, сверив с декларацией прошлого года.. ОДНАКО и эта мера не мера вовсе.. У нас верховенство частной собственности, можно получать доход будучи чиновником и не заниматься коммерческой деятельностью и иметь зарплату в сотню тысяч, но доход, при этом в миллион рублей в месяц.. Главное - уплатить налоги.

  • Полиграф

    Полиграф
    1 час назад

    Данное событие абсолютная имитация бурной деятельности борьбы с коррупцией и поле деятельности для борьбы с неугодными. К примеру забыл указать бонусы "Спасибо" от сбербанка или балы от бензозаправки все ты коррупционер с зарплатой в 20 тыс. рублей. Для смеха Амуринфо могло бы написать какие доходы не указали эти бедолаги.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    Они и есть самые главные коррупционеры с зарплатай в 20 т.р. в месяц.Которые постоянно ищут денежку на хлеб в конце каждого месяца.

  • МАКСИМ MAX

    МАКСИМ MAX
    9 минут назад

    Угадайте, членами какой партии все они являются?

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