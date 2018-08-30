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30августа
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сегодня, 09:48 0

Мужчина ударил акулу по жабрам и спас себе жизнь

Мужчина ударил акулу по жабрам и спас себе жизнь
Фото: mirtayn.ru

Американец рассказал о нападении акулы, которое он смог пережить. 61-летний невролог Уильям Литтон (William Lytton) отдыхал на берегу полуострова Кейп-Код в Массачусетсе.

По словам мужчины, хищная рыба укусила его за левую ногу, когда он заплыл в место, где глубина составляла около 2,5 метра. Чтобы спастись, мужчина ударил акулу по жабрам несколько раз. Тогда акула отпустила мужчину и уплыла.

После нападения хищника мужчина попал в больницу. Уильяму сделали шесть операций, в больнице он провёл две недели. Сейчас американца выписали, до полного выздоровления ему понадобится еще около месяца. Мужчина рад и удивляется, как он остался жив после встречи с опасной рыбой.

Акулы крайне редко нападают на людей у берегов Массачусетса. Литтон стал первым пострадавшим с 2012 года, сообщает GFAclaims.com.

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#животные #жизнь #происшествия


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