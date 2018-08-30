В Германии капитан футбольной команды отказался надевать радужную повязку: обзор прессы

Фото: i.eurosport.co

Экс-мэр Владивостока просится на волю; 100 лет исполнилось с того дня, как стреляли в Ленина; писатель Александра Маринина дала откровенное интервью о российской полиции. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

«Российская газета» сегодня рассказала о новинках московского автосалона, о том, что осужденный экс-мэр Владивостока запросился на волю, о том, что Валерий Тодоровский снимает новый фильм (он основан на его воспоминаниях о детстве) – в общем, много того, о чем следует знать. И это я еще не назвал обращения к нации нашего президента В.В. Путина – оно публикуется на первой полосе издания.

Я же – сразу о спорте, и обращаю ваше внимание на заметку о том, что руководство национальной футбольной лиги Германии обязало капитанов всех команд надевать повязку с символикой ЛГБТ. (Для тех, кто в недоумении пожал плечами, поясняю: речь идет о символике сексуальных меньшинств.) Но хорватский игрок клуба «Вольфсбург» Йосип Брекало, входящий в список лучших молодых игроков Европы, отказался от капитанской повязки. Тем самым он выразил свой протест против решения руководства бундеслиги, обязывающего капитанов немецких клубов в ближайшем туре чемпионата надеть повязку в радужных цветах.

Комментируя это решение, наш знаменитый хоккеист Александр Мальцев заявил, что в хоккее подобное невозможно, потому что в хоккей играют настоящие мужчины.

Очень интересно

От спорта – к культуре. «Амурская правда» рассказала о том, что самая большая проблема «Амурской осени» заключается в невозможности нормально добраться до Благовещенска – артистам придется лететь до Хабаровска, а уже оттуда – поездом. В народе подобную ситуацию называют значительно проще и точнее.

Кстати, о передвижении. «Амурка» сообщает, что купейный вагон до Владивостока хотят оставить на весь год. Пишут, что он очень популярен у жителей области. Раньше, правда, полноценные поезда ходили, но то было раньше.

Еще вы узнаете о том, где отдыхали амурские депутаты и о том, что «Пора менять счетчик» – это материал о том, какие приборы учета устарели и почему энергетики начисляют счет по нормативу. Кстати, обратите внимание именно на эту публикацию – он поможет вам сэкономить ваши деньги.

Полный абзац

От спорта и культуры перейдем к политике и конспирологии, и вместе с еженедельником «Аргументы неделi» вспомним о том, что ровно 100 лет назад, тютелька в тютельку, в вождя мирового пролетариата В.И. Ленина стреляли. Он остался жив и, казалось бы, здоров, но одна из пуль все-таки оказалась роковой. Эта история исследована со всех сторон, рассчитана до секунды, до каждого малейшего телодвижения участников. Но тайны остались. Например, кто и зачем пустил слух о том, что пули были отравлены (да еще и экзотическим ядом кураре)? Или почему Фанни Каплан расстреляли и сожгли, по сути, без суда и следствия? Или, почему Ленина лечили от всего, только не от последствий ранения? Ответов нет, одни предположения, но высказаны они Леонидом Млечиным, а потому интересны. Хотя бы с обывательской точки зрения.

На посошок

Прочитав политический детектив про Ленина, переходите в этой же газете к интервью с автором обычных детективов Марининой. Узнаете, с кого она писала Каменскую. Читатели думают, что это автопортрет, а на самом деле не так: умнее Каменской быть невозможно. Еще Маринина открыто заявляет, что в полиции сейчас ни о чем другом не заботятся, кроме набивания собственного кармана. И за свои слова готова ответить хоть посадкой в тюрьму. Раскладывает по полочкам, когда началось разложение правоохранительных органов. Признает, что в милиции всегда был грех пьянства (это благодаря многочисленным сериалам давно ни для кого не является секретом). В общем, после этого интервью вы будете опасаться не гопника из подворотни, а совсем наоборот.

На фоне таких откровений даже и пенсионная реформа воспринимается с радостью.