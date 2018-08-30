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Темы дневного «Эха Москвы в Благовещенске»: пятилетие программы «Амурские волны»

Темы дневного «Эха Москвы в Благовещенске»: пятилетие программы «Амурские волны»

В четверг, 30 августа, в дневном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» в рамках пятилетнего юбилея краеведческой программы «Амурские волны» повторят выпуски с участием хранителя фондов Амурского областного краеведческого музея Владимира Абеленцева.

В рубрике «Избранное» прозвучат два выпуска программы: «Георгиевские кавалеры Приамурья – кто они?» (дата выхода в эфир – 3 декабря 2015 года) и «Георгиевские кавалеры Приамурья. История далекая – близкая» (дата выхода в эфир – 10 декабря 2015 года). Ведущий – Михаил Митрофанов.

В вечернем эфире программа Ивана Ющенко «Человек, который был Четвергом».

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграм Благовещенского «Эха» https://www.instagram.com/echo101_5/.

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#память #СМИ


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