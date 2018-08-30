В Благовещенске отметят 73-ю годовщину окончания Второй мировой войны
2 сентября Благовещенск отметит 73-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Программа, подготовленная к этому дню, включает в себя более 20 мероприятий. Это возложения цветов, книжные выставки, патриотические акции, беседы, концерты. Символичным ее элементом станет выступление сводного международного оркестра Благовещенск – Хэйхэ.
31 августа в 11:00 в селе Белогорье, 2 сентября в 10:00 в селе Плодопитомник, в 11:00 в селе Садовое и в 12:00 в поселке Моховая Падь состоятся традиционные памятные церемониалы с возложением цветов. В течение недели органами общественной самодеятельности запланировано проведение уроков мужества, поздравления ветеранов на дому, прогулка на теплоходе.
На праздничном концерте в зале ЦЭВ состоится торжественная церемония вручения наград лауреатам премии в области литературы и искусства в Амурской области. В этом году награды во всех номинациях получили жители города Благовещенска. В номинации «Литература» – писатель Владимир Куприенко, в номинации «Самодеятельное творчество» – хореографический ансамбль «Ровесники» и в номинации «Профессиональное искусство» – сводный международный оркестр Благовещенск – Хэйхэ. Все три лауреата презентуют свое творчество в рамках праздничного концерта.
«У благовещенцев и гостей города появилась замечательная возможность увидеть и услышать уникальный международный коллектив, в котором на паритетных началах сотрудничают музыканты двух стран: 30 человек со стороны России и 30 человек со стороны Китая. Они одинаково трепетно относятся к музыкальному и песенному творчеству двух стран и с удовольствием совместно исполняют русские и китайские песни», – отметила начальник управления культуры администрации города Благовещенска Виктория Хопатько.
Выступление международного оркестра зрители смогут увидеть не только в зале ЦЭВД, но и в 18:00 у ротонды.
В случае непогоды вечерний концерт международного сводного оркестра с набережной будет перенесен в ТЦ «Острова» на территорию «Старого города».
Помимо этого, как и в предыдущие годы, по инициативе Амурского отделения Союза ветеранов Афганистана 2 сентября в 18:00 в зале Амурской областной филармонии состоится концерт группы «Ростов», а в 20:30 на площади Победы пройдет акция «Свеча памяти».
Программа мероприятий, посвященных 73-й годовщине окончания Второй мировой войны
|
Наименование мероприятия
|
Дата и время
|
Место проведения
|
Церемония возложения цветов к памятнику Скорбящей матери
|
31.08,11:00
|
с. Белогорье
|
Книжная выставка «День окончания Второй мировой войны»
|
1.09
|
МБ с. Садовое
|
Книжная выставка «В сердцах и книгах память о войне»
|
1.09
|
МБ им. Б. Машука
|
Выставка-память «И мужество, как знамя, пронесли»
|
1.09
|
МБ с. Плодопитомник
|
Церемония возложения цветов к памятнику защитникам Отечества
|
2.09,10:00
|
с. Плодопитомник
|
Церемония возложения цветов к стеле павшим воинам-односельчанам
|
2.09,11:00
|
с. Садовое
|
Церемония возложения цветов к бронекатеру Амурской Краснознаменной речной флотилии
|
2.09, 9:30
|
ул. Краснофлотская – пер. Св. Иннокентия
|
Церемония возложения венка и цветов к памятнику воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны
|
2.09,10:00
|
площадь Победы
|
Акция «Цветы на воде»
|
2.09,10:30
|
ул. Краснофлотская – ул. Б.Хмельницкого
|
Праздничный концерт с участием сводного международного оркестра Благовещенск – Хэйхэ и ансамбля «Ровесники»
|
2.09, 11:00
|
зал ЦЭВД имени В.Белоглазова
|
Презентация выставочного зала музея Благовещенского укрепленного района
|
2.09,17:00
|
угол ул. Краснофлотской и ул. Мухина (артиллерийский полукапонир)
|
Патриотическая акция «День, когда закончилась война» (презентация проекта «Библиотека личных историй», открытый лекторий, свободный микрофон «Рифмы идут в бой»)
|
2.09 18:00
|
набережная р.Амур у бронекатера
|
Молодежная акция, посвящённая 73-й годовщине окончания Второй мировой войны
|
2.09,18:00
|
набережная р.Амур у Триумфальной арки
|
Концерт сводного оркестра Благовещенск – Хэйхэ в рамках фестивального движения «Культурный город на набережной»
|
2.09 18:00
|
набережная р.Амур у ротонды
|
Музыкально-литературная композиция «Амурские дети войны»
|
4.09
|
МДЮБ им. А.П. Чехова
|
Выставка-посвящение «Война пришлась на нашу юность»
|
12.09
|
МБ с. Белогорье
|
Час памяти «Юные герои сороковых, пороховых»
|
19.09
|
МБ с. Белогорье
|
Вахта памяти «Молчаливые свидетели горя» (дневники детей войны)
|
20.09
|
МБ «Дом семьи»
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