В Благовещенске отметят 73-ю годовщину окончания Второй мировой войны

2 сентября Благовещенск отметит 73-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Программа, подготовленная к этому дню, включает в себя более 20 мероприятий. Это возложения цветов, книжные выставки, патриотические акции, беседы, концерты. Символичным ее элементом станет выступление сводного международного оркестра Благовещенск – Хэйхэ.

31 августа в 11:00 в селе Белогорье, 2 сентября в 10:00 в селе Плодопитомник, в 11:00 в селе Садовое и в 12:00 в поселке Моховая Падь состоятся традиционные памятные церемониалы с возложением цветов. В течение недели органами общественной самодеятельности запланировано проведение уроков мужества, поздравления ветеранов на дому, прогулка на теплоходе.

На праздничном концерте в зале ЦЭВ состоится торжественная церемония вручения наград лауреатам премии в области литературы и искусства в Амурской области. В этом году награды во всех номинациях получили жители города Благовещенска. В номинации «Литература» – писатель Владимир Куприенко, в номинации «Самодеятельное творчество» – хореографический ансамбль «Ровесники» и в номинации «Профессиональное искусство» – сводный международный оркестр Благовещенск – Хэйхэ. Все три лауреата презентуют свое творчество в рамках праздничного концерта.

«У благовещенцев и гостей города появилась замечательная возможность увидеть и услышать уникальный международный коллектив, в котором на паритетных началах сотрудничают музыканты двух стран: 30 человек со стороны России и 30 человек со стороны Китая. Они одинаково трепетно относятся к музыкальному и песенному творчеству двух стран и с удовольствием совместно исполняют русские и китайские песни», – отметила начальник управления культуры администрации города Благовещенска Виктория Хопатько.

Выступление международного оркестра зрители смогут увидеть не только в зале ЦЭВД, но и в 18:00 у ротонды.

В случае непогоды вечерний концерт международного сводного оркестра с набережной будет перенесен в ТЦ «Острова» на территорию «Старого города».

Помимо этого, как и в предыдущие годы, по инициативе Амурского отделения Союза ветеранов Афганистана 2 сентября в 18:00 в зале Амурской областной филармонии состоится концерт группы «Ростов», а в 20:30 на площади Победы пройдет акция «Свеча памяти».

Программа мероприятий, посвященных 73-й годовщине окончания Второй мировой войны