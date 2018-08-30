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В Благовещенске отметят 73-ю годовщину окончания Второй мировой войны

В Благовещенске отметят 73-ю годовщину окончания Второй мировой войны

2 сентября Благовещенск отметит 73-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Программа, подготовленная к этому дню, включает в себя более 20 мероприятий. Это возложения цветов, книжные выставки, патриотические акции, беседы, концерты. Символичным ее элементом станет выступление сводного международного оркестра Благовещенск – Хэйхэ.

31 августа в 11:00 в селе Белогорье, 2 сентября в 10:00 в селе Плодопитомник, в 11:00 в селе Садовое и в 12:00 в поселке Моховая Падь состоятся традиционные памятные церемониалы с возложением цветов. В течение недели органами общественной самодеятельности запланировано проведение уроков мужества, поздравления ветеранов на дому, прогулка на теплоходе.

На праздничном концерте в зале ЦЭВ состоится торжественная церемония вручения наград лауреатам премии в области литературы и искусства в Амурской области. В этом году награды во всех номинациях получили жители города Благовещенска. В номинации «Литература» – писатель Владимир Куприенко, в номинации «Самодеятельное творчество» – хореографический ансамбль «Ровесники» и в номинации «Профессиональное искусство» – сводный международный оркестр Благовещенск – Хэйхэ. Все три лауреата презентуют свое творчество в рамках праздничного концерта.

«У благовещенцев и гостей города появилась замечательная возможность увидеть и услышать уникальный международный коллектив, в котором на паритетных началах сотрудничают музыканты двух стран: 30 человек со стороны России и 30 человек со стороны Китая. Они одинаково трепетно относятся к музыкальному и песенному творчеству двух стран и с удовольствием совместно исполняют русские и китайские песни», – отметила начальник управления культуры администрации города Благовещенска Виктория Хопатько.

Выступление международного оркестра зрители смогут увидеть не только в зале ЦЭВД, но и в 18:00 у ротонды.

В случае непогоды вечерний концерт международного сводного оркестра с набережной будет перенесен в ТЦ «Острова» на территорию «Старого города».

Помимо этого, как и в предыдущие годы, по инициативе Амурского отделения Союза ветеранов Афганистана 2 сентября в 18:00 в зале Амурской областной филармонии состоится концерт группы «Ростов», а в 20:30 на площади Победы пройдет акция «Свеча памяти».

Программа мероприятий, посвященных 73-й годовщине окончания Второй мировой войны

Наименование мероприятия

Дата и время

Место проведения

Церемония возложения цветов к памятнику Скорбящей матери

31.08,11:00

с. Белогорье

Книжная выставка «День окончания Второй мировой войны»

1.09

МБ с. Садовое

Книжная выставка «В сердцах и книгах память о войне»

1.09

МБ им. Б. Машука

Выставка-память «И мужество, как знамя, пронесли»

1.09

МБ с. Плодопитомник

Церемония возложения цветов к памятнику защитникам Отечества

2.09,10:00

с. Плодопитомник

Церемония возложения цветов к стеле павшим воинам-односельчанам

2.09,11:00

с. Садовое

Церемония возложения цветов к бронекатеру Амурской Краснознаменной речной флотилии

2.09, 9:30

ул. Краснофлотская – пер. Св. Иннокентия

Церемония возложения венка и цветов к памятнику воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны

2.09,10:00

площадь Победы

Акция «Цветы на воде»

2.09,10:30

ул. Краснофлотская – ул. Б.Хмельницкого

Праздничный концерт с участием сводного международного оркестра Благовещенск – Хэйхэ и ансамбля «Ровесники»

2.09, 11:00

зал ЦЭВД имени В.Белоглазова

Презентация выставочного зала музея Благовещенского укрепленного района

2.09,17:00

угол ул. Краснофлотской и ул. Мухина (артиллерийский полукапонир)

Патриотическая акция «День, когда закончилась война» (презентация проекта «Библиотека личных историй», открытый лекторий, свободный микрофон «Рифмы идут в бой»)

2.09 18:00

набережная р.Амур у бронекатера

Молодежная акция, посвящённая 73-й годовщине окончания Второй мировой войны

2.09,18:00

набережная р.Амур у Триумфальной арки

Концерт сводного оркестра Благовещенск – Хэйхэ в рамках фестивального движения «Культурный город на набережной»

2.09 18:00

набережная р.Амур у ротонды

Музыкально-литературная композиция «Амурские дети войны»

4.09

МДЮБ им. А.П. Чехова

Выставка-посвящение «Война пришлась на нашу юность»

12.09

МБ с. Белогорье

Час памяти «Юные герои сороковых, пороховых»

19.09

МБ с. Белогорье

Вахта памяти «Молчаливые свидетели горя» (дневники детей войны)

20.09

МБ «Дом семьи»

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Комментарии
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  • GnOmE

    GnOmE
    37 минут назад

    работа (((

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