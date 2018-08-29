Усть-Ивановке необходимо построить новый детсад, Чигирям – школу

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В селе Усть-Ивановка Благовещенского района планируют построить детский сад. Сейчас здесь самая высокая очередь на места в детсадах в районе. Место будущего строительства посетил врио губернатора Василий Орлов.

Главе области рассказали о планах по возведению детского сада на 120 мест и показали подобранный земельный участок. 60 мест будет отведено под группы для детей ясельного возраста, остальные – для детей постарше. Сейчас готовится аукционная документация, вскоре пройдут торги. Строительство планируется завершить до конца 2019 года.

Также Василий Орлов посетил местную школу, где ему доложили о готовности образовательных учреждений Благовещенского района к началу нового учебного года. Все 16 учреждений прошли соответствующую приемку, для подготовки к новому учебному году проведены работы по текущему и косметическому ремонту.

Среди наиболее существенных проблем сферы образования в Благовещенском районе глава муниципалитета Сергей Адаменко назвал чрезмерную загруженность школы в селе Чигири. Местная школа рассчитана на 565 учеников, однако сейчас там занимаются уже более тысячи ребят. С каждым годом число обучающихся увеличивается. Это связано с массовой застройкой и приростом населения Чигирей.

«Мы считаем, что выход из положения один – возведение новой школы на 500 мест», – отметил Сергей Адаменко.

Вопрос о возможности возведения новой школы в Чигирях Василий Орлов задал руководству областного минобрнауки на встрече с жителями Благовещенского района.

«Немало вопросов об этом было задано в рамках акции «Напрямую к губернатору». Мы знаем о существующей проблеме, поэтому возведение школы в Чигирях вошло в две программы», – отметила замминистра образования и науки Амурской области Лариса Закирова.

Сейчас властям Благовещенского района будет необходимо заказать проектно-сметную документацию для того, чтобы можно было своевременно приступить к реализации проекта строительства новой школы в селе Чигири, сообщает пресс-служба областного правительства.