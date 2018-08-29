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29августа
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сегодня, 19:39 0

Житель Шимановска вырастил на даче 35 кустов конопли

Житель Шимановска вырастил на даче 35 кустов конопли
Фото: pikabu.ru

Житель Шимановска на своей даче вырастил 35 кустов растений, содержащих наркотические вещества. Он продолжительное время ухаживал за всходами, надеясь довести их до стадии созревания.

Мировой судья Амурской области по Шимановскому городскому судебному участку осудил 36-летнего жителя города. Его признали виновным в незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

В суде было установлено, что данный гражданин на участке своей усадьбы, на протяжении продолжительного периода времени осуществлял уход за 35 всходами растений конопли, путем улучшения воздушного и водного слоя почвы. Он обеспечивал более благоприятные условия для роста и развития растений с целью доведения их до стадии созревания, чтобы изготовить из них наркотическое средство для личного употребления.

Суд учел признание вины, раскаяние в содеянном и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#криминал #происшествия


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