Путин объявил о смягчении пенсионной реформы для женщин

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«Возраст выхода на пенсию для женщин должен быть в 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин – 65 лет», – заявил президент.

Владимир Путин объяснил, что Россия сталкивается с итогами демографической ямы 90-х, которая, по его словам, сопоставима с демографическими проблемами Великой Отечественной войны. При этом Путин заверил, что денег в бюджете для поддержания стабильности пенсионной системы достаточно.

«Однако тенденции, сложившиеся сейчас в сфере демографического развития и на рынке труда, объективный анализ ситуации показывают, что тянуть дальше нельзя», – признает президент.

Необходимость изменений связана в первую очередь с необходимостью повышения пенсионных выплат, которые благодаря реформе теперь будут расти примерно на тысячу рублей в год.

Также президент России предложил оформить гражданам, которые в ближайшие два года планировали выйти на пенсию, особую льготу — выйти на пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста, сообщает ИА «Лента.ру».