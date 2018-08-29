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Путин объявил о смягчении пенсионной реформы для женщин

Путин объявил о смягчении пенсионной реформы для женщин
Фото: ria.ru

29 августа в прямом эфире президент РФ Владимир Путин объявил о смягчении пенсионной реформы. Власти намерены снизить выход на пенсию для женщин с 63 лет, как было в изначальном проекте, до 60 лет в новой версии. Мужчинам повышенный пенсионный возраст не снизят.

«Возраст выхода на пенсию для женщин должен быть в 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин – 65 лет», – заявил президент.

Владимир Путин объяснил, что Россия сталкивается с итогами демографической ямы 90-х, которая, по его словам, сопоставима с демографическими проблемами Великой Отечественной войны. При этом Путин заверил, что денег в бюджете для поддержания стабильности пенсионной системы достаточно.

«Однако тенденции, сложившиеся сейчас в сфере демографического развития и на рынке труда, объективный анализ ситуации показывают, что тянуть дальше нельзя», – признает президент.

Необходимость изменений связана в первую очередь с необходимостью повышения пенсионных выплат, которые благодаря реформе теперь будут расти примерно на тысячу рублей в год.

Также президент России предложил оформить гражданам, которые в ближайшие два года планировали выйти на пенсию, особую льготу — выйти на пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста, сообщает ИА «Лента.ру».

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#российская власть #соцзащита


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Путин намерен выступить с телеобращением по поводу пенсионной реформы
Комментарии
Показать все (39) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    это издевательство над народом

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    Я ожидала от Президента несколько другое, а он, просто ПОДДЕРЖАЛ Правительственный Проект повышения пенсионного возраста до 65-М и 60-Ж лет.

    Я ожидала, что он скажет примерно следующее: Повышения возраста рассматривать не будем, пойдем пока ДРУГИМ путем (!!!) - в течении года, создав, специальную, независимую комиссию из самых разных политических и общественных сил, рассмотрим подробно и тщательно ВСЕ возможные варианты ПОПОЛНЕНИЯ Пенсионного фонда без повышения возраста (а их, вариантов, около сотни и более предлагалось!!!), затем включим этот механизм повышения Фонда на ближайшие ПЯТЬ лет, и вот если он не будет сработывать, то уже будем вводить Повышение Пенсионного возраста. Т.е., сначала все Резервы (!!!), все Варианты, Все Возможности... и только потом - супер-КРАЙНЯЯ мера - Повышение Пенсионного возраста! Только так и не иначе!

  • ay

    ay
    1 час назад

    СанКта симлиЦитаС!

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Какой заботливый у нас президент, женщин обижать не будет, разве только чуть чуть, на пол шишечки.

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Интересно прозвучало - прогрессивный налог - "низзя", олигархов потрясти - "низзя", а нищий и полунищий народ - можно!

    Прямо таки, бездонные карманы у народа и масса возможностей доить и доить его.....

  • bigfoott

    bigfoott
    1 час назад



    Путин объявил о смягчении



    Как будто о тюремной амнистии речь идёт

  • Блохер

    Блохер
    1 час назад



    Путин объявил о смягчении пенсионной реформы для женщин



    Святой человек, лучший президент всея времен России! А вы, бабы, сомневались! Не подвел солнцеликий.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    домовенок

    Интересно прозвучало - прогрессивный налог - "низзя", олигархов потрясти - "низзя", а нищий и полунищий народ - можно!

    Прямо таки, бездонные карманы у народа и масса возможностей доить и доить его.....



    Шоу свистобола и его лизунов.

  • троль здесь

    троль здесь
    1 час назад

    теперь проклинать вову будет больше людей

  • Полиграф

    Полиграф
    58 минут назад

    А я поддерживаю линию партии и нашего Вождя!!!

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    58 минут назад

    домовенок

    Интересно прозвучало - прогрессивный налог - "низзя", олигархов потрясти - "низзя", а нищий и полунищий народ - можно!



    Так ведь объяснил, зачем " Антанту" шевелить, ведь на поверку это сущие копейки.

  • троль здесь

    троль здесь
    53 минуты назад



  • vertex

    vertex
    52 минуты назад

  • ямщик

    ямщик
    45 минут назад

    Ну правильно, а мож он давно уже не президент, а марионетка?

  • ямщик

    ямщик
    45 минут назад

    А мож он и с самого начала был марионеткой?

  • Лина24

    Лина24
    43 минуты назад

    Ну как можно было за него голосовать?!!! Люди, зачем вы это сделали?

  • не люблю

    не люблю
    28 минут назад

    а вот по работодателям, это правильно, уволил одного предпенсионера,три года тюрьмы, если двоих, то десять лет, а троих и более, то пожизненно или растрел, ато развелось этих работодателей, особенно частных

  • икс7

    икс7
    26 минут назад

    Была у него реальная поддержка процентов 25, а теперь процентов 5 будет.

    И теперь посмотрим какие партии карманные, они бросятся поддерживать путина

  • vertex

    vertex
    25 минут назад

    Придётся всех корешей из озера тогда ему расстрелять.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    24 минуты назад

    Лина24

    Ну как можно было за него голосовать?!!! Люди, зачем вы это сделали?



    Единственный способ сказать спасибо Вове за заботу, это не голосовать за представителей едра на предстоящих выборах.

    Нельзя голосовать за Орлова, другого мирного способа обозначить, что в нашей области, кроме чиновников, детупатов и силовиков еще есть люди, к сожалению нет.

  • гусеница

    гусеница
    23 минуты назад

    Лучше бы извинился, забрал с собой всех своих " реформаторов" и съехал бы в Сирию на постоянное место жительства...от голода не помрут.

    С уважением

  • Хмык

    Хмык
    22 минуты назад

    АКЦИОнер

    Лина24

    Ну как можно было за него голосовать?!!! Люди, зачем вы это сделали?



    Единственный способ сказать спасибо Вове за заботу, это не голосовать за представителей едра на предстоящих выборах.

    Нельзя голосовать за Орлова, другого мирного способа обозначить в нашей области, кроме чиновников еще есть люди, к сожалению нет.



    Единственный способ сказать Вове спасибо, это вообще не ходить на выборы. Никогда.



  • foxik62

    foxik62
    21 минута назад

    Неправильно заголовок написали. Нужно было:"старик натянул народ".

  • КАРТОНКА

    КАРТОНКА
    19 минут назад

    Не смог Кузьмин убедить...

  • Сантило

    Сантило
    18 минут назад

    Тут выход тогда один-работать за черную зп и самим копить на пенсию

  • Сантило

    Сантило
    18 минут назад

    Тут выход тогда один-работать за черную зп и самим копить на пенсию

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    17 минут назад

    икс7

    И теперь посмотрим какие партии карманные, они бросятся поддерживать путина



    Карманные партейки Путина сейчас притихнут и будут, как мыши, наблюдать за развитием событий. Лезть на рожон мало кто рискнет.

  • Зритель

    Зритель
    16 минут назад

    Осчастливил. Отец родной. Остались желающие проголосовать за ЕДРО и ее лидера ВВП?

  • икс7

    икс7
    14 минут назад

    Теперь уже все понимают что он враг? В трудное время делает людям ещё хуже

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    14 минут назад

    Хмык

    АКЦИОнер

    Лина24

    Ну как можно было за него голосовать?!!! Люди, зачем вы это сделали?



    Единственный способ сказать спасибо Вове за заботу, это не голосовать за представителей едра на предстоящих выборах.

    Нельзя голосовать за Орлова, другого мирного способа обозначить в нашей области, кроме чиновников еще есть люди, к сожалению нет.



    Единственный способ сказать Вове спасибо, это вообще не ходить на выборы. Никогда.



    Это не правильный подход.

    На выборы ходить нужно, иначе рожи, которых сейчас показывают по телеку, лет через двадцать передадут власть по наследству своим детям и внукам.

  • alex 3

    alex 3
    14 минут назад

    голосуйте за Путина/Орлова

  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    13 минут назад

    Путин уже говорил о всех этих доводах. О том, что бюджет потянет эту всю систему еще лет 7, а потом будет дыра. Вообще этот дяденька мог и не делать ничего, спокойно себе срок доработать, а потом следующие "избранные" расхлебывали эти все острые проблемы и вся "оппозиция" кукарекала бы на заборе. Лично мое мнение

  • Парамэлло Цыганков

    Парамэлло Цыганков
    12 минут назад

    Работайте, терпилы, и ложитесь сразу в деревянный макинтош. На ваши деньги будут жить олигархи, чиновники и их детки за границей. Лососните тунца.

  • икс7

    икс7
    12 минут назад

    АКЦИОнер

    икс7

    И теперь посмотрим какие партии карманные, они бросятся поддерживать путина



    Карманные партейки Путина сейчас притихнут и будут, как мыши, наблюдать за развитием событий. Лезть на рожон мало кто рискнет.



    Да кстати, могут и затихнуть. Посмотрим есть у нас оппозиционные партии или нет.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    11 минут назад

    гусеница

    Лучше бы извинился, забрал с собой всех своих " реформаторов" и съехал бы в Сирию на постоянное место жительства...от голода не помрут. С уважением



    Зачем в Сирию, у них родина Панама. Будут на пенсии на "виолончелях" играть, приобщаться к высокому ...

  • СуХаРъ

    СуХаРъ
    10 минут назад

    Хмык

    АКЦИОнер

    Лина24

    Ну как можно было за него голосовать?!!! Люди, зачем вы это сделали?



    Единственный способ сказать спасибо Вове за заботу, это не голосовать за представителей едра на предстоящих выборах.

    Нельзя голосовать за Орлова, другого мирного способа обозначить в нашей области, кроме чиновников еще есть люди, к сожалению нет.



    Единственный способ сказать Вове спасибо, это вообще не ходить на выборы. Никогда.



    Навальным попахивает)

  • Хмык

    Хмык
    7 минут назад

    АКЦИОнер

    Хмык

    АКЦИОнер

    Лина24

    Ну как можно было за него голосовать?!!! Люди, зачем вы это сделали?



    Единственный способ сказать спасибо Вове за заботу, это не голосовать за представителей едра на предстоящих выборах.

    Нельзя голосовать за Орлова, другого мирного способа обозначить в нашей области, кроме чиновников еще есть люди, к сожалению нет.



    Единственный способ сказать Вове спасибо, это вообще не ходить на выборы. Никогда.



    Это не правильно подход.

    На выборы ходить нужно, иначе рожи которых сейчас показывают по телеку, лет через двадцать передадут власть по наследству своим детям и внукам.



    Да ходи, я запрещаю что ли?



    Просто толку от твоего хождения - ноль. И абсолютно неважно какая из нынешних партий сколько наберет.



    Хотя нет, за каждого голосующего партия получает около 150 рублей. Из несостоявшихся пенсий.



  • Братеев1

    Братеев1
    5 минут назад

    Панфилова выделила деньги на проведение референдума по пенсиям

  • Питерский

    Питерский
    4 минуты назад

    Глеб Жеглов

    Путин уже говорил о всех этих доводах. О том, что бюджет потянет эту всю систему еще лет 7, а потом будет дыра. Вообще этот дяденька мог и не делать ничего, спокойно себе срок доработать, а потом следующие "избранные" расхлебывали эти все острые проблемы и вся "оппозиция" кукарекала бы на заборе. Лично мое мнение



    Не подскажите когда он уйдёт с поста???Мне так кажется что от корыта его только вперёд ногами вынесут...ну или расстреляют как врага народа который устроил геноцид своего народа...Хоть бы не позорился гад,свои хавальники уменьшили бы на 10% и хватило бы и на пенсии и на всё людям.Разворовывает страну шайка...

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