Амурские пожарные лезли на башню и преодолевали препятствия на скорость

В Благовещенске завершились областные соревнования по пожарно-спасательному спорту, которые проходили в течение двух дней – 28 и 29 августа. Участники съехались из Благовещенска, Завитинска, Белогорска, Шимановска и других городов и сел Приамурья – всего около 150 человек, разделенных на 12 команд.

Первым этапом соревнований было преодоление полосы препятствий. Лучшее время среди девушек показали Валерия Рубан (младшая группа), Мария Гудинова (средняя группа), Наталья Саджина (старшая группа) – все девушки из Благовещенска.

Среди юношей быстрее всех преодолели дистанцию Данил Вдовенко из Благовещенска (младшая группа), Данил Червяков из Завитинска (средняя группа) и представитель команды Белогорска Иван Маковецкий (старшая группа). Среди мужчин лучшее время в преодолении полосы препятствий у Алексея Кирилова из команды 12-й пожарно-спасательной части Благовещенска.

Затем команды состязались в боевом развертывании. Лучшее время в этом упражнении показали спортсмены 1-й пожарно-спасательной части Благовещенска, совсем немного уступили лидерам и заняли второе место пожарные 2-й пожарно-спасательной части, на третьем месте – команда специализированной пожарно-спасательной части.

В среду, 29 августа, участники состязались в подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной башни. Лучшее время в подъеме по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни показал Алексей Кирилов из команды 12-й пожарно-спасательной части Благовещенска, который на межрегиональных соревнованиях 2018 года установил рекорд Дальнего Востока в этом упражнении.

В общекомандном зачете двух дней соревнований лучшие результаты показали спортсмены 12-й пожарно-спасательной части Благовещенска, на втором месте – команда 4-й пожарно-спасательной части Белогорска, на третьем – команда специализированной пожарно-спасательной части. Победители соревнований награждены дипломами и ценными подарками, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.