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сегодня, 17:48 0

Лучшие сантехники Приамурья отправятся на всероссийский чемпионат

Лучшие сантехники Приамурья отправятся на всероссийский чемпионат
Фото пресс-службы министерства ЖКХ Амурской области

Лучшие сантехники Амурской области примут участие во всероссийском чемпионате профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России–2018». Он проводится при поддержке Министерства строительства и ЖКХ России, правительства Челябинской области с 24 апреля 2018 года по апрель 2019 года.

Чемпионат состоит из трех отборочных этапов заочного соревнования и финала, который пойдет в апреле 2019 года в Челябинске. На чемпионате участники будут соревноваться в теоретических знаниях и практических заданиях. Призовой фонд соревнований составляет 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Амурской области.

Представлять Приамурье на всероссийском чемпионате профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России–2018» будут две команды: победитель чемпионата 2016 года команда «Аквапласт» и новый участник – «АСК».

«В 2016 году нашу команду "Аквапласт" представляли два специалиста Денис Смирнов и Игорь Шурыгин. В 2016 году команда "Аквапласт" одержала победу на чемпионате и выиграла главный приз. В 2018 году нашу команду представят специалисты братья Денис и Виталий Смирновы. Ребята настроены на победу. Мы, безусловно, болеем за свою команду и уверены, что наши профессионалы в очередной раз не подведут нас и покажут высокую подготовку на чемпионате среди лучших сантехников нашей страны», – рассказал директор ООО «Аквапласт» Сергей Секретов.

Посмотреть визитные карточки участников чемпионата можно на сайте день-сантехника.рф.

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