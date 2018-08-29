В Благовещенске из-за замены теплотрассы частично перекроют улицу

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30-31 августа в Благовещенске будет частично перекрыт проезд транспорта по участку улицы Октябрьской. Это связано с проведением работ по замене теплотрассы.

В течение этих двух дней будет закрыта для транспорта ½ проезжей части по улице Октябрьской на пересечении с улицей Трудовой. Работы по замене теплотрассы проводятся в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщает пресс-служба «Амурских коммунальных систем».

Кроме того, в период с 29 августа по 7 сентября из-за замены теплотрассы на данном участке без горячего водоснабжения останутся 3 жилых дома и несколько юридических лиц.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Замена теплотрассы ведется для стабильного и бесперебойного снабжения теплом домов в отопительный период», – пишет пресс-служба АКС.