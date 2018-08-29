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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: что будет, если не заплатить вовремя налог

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: что будет, если не заплатить вовремя налог

В четверг, 30 августа, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» пойдет разговор о налогах. Что будет, если не уплатить их в срок, сколько амурчане задолжали государству, – расскажет начальник отдела работы с налогоплательщиками областного управления Федеральной налоговой службы Татьяна Приезжих.

Ведущие эфира: Анастасия Болотина, Екатерина Кузьмина.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграм Благовещенского «Эха» https://www.instagram.com/echo101_5/.

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    И тут мы что-то задолжали государству... у человека есть право не оплачивать не предоставленные услуги, а нет, всё равно заставляют платить.

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