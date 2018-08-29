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29августа
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сегодня, 17:10 0

«Якутия» отменила сентябрьские авиарейсы между Благовещенском и Харбином

«Якутия» отменила сентябрьские авиарейсы между Благовещенском и Харбином
Фото: ysia.ru

Росавиация предписала авиакомпании «Якутия» сократить чартерную программу в сентябре на 10 %. Такая мера затронет и авиарейсы между Благовещенском и Харбином.

Решение было принято по итогам очередного заседания профильной рабочей группы Росавиации. Согласно статистике ведомства, в июле «Якутия» вошла в тройку авиакомпаний, чаще других задерживавших международные чартеры более чем на два часа. В начале августа Восточно-Сибирская транспортная прокуратура выяснила, что основная причина задержек компании – отсутствие резервных воздушных судов.

В пресс-службе «Якутии» сообщили, что для клиентов сокращение чартерной программы пройдет фактически незаметно, пишет агентство «ЯСИА». Представитель авиакомпании уточнил, что «Якутия» сама не занимается реализацией авиабилетов на чартерные рейсы – это относится к деятельности туроператоров.

Агентство отмечает, что сокращение чартера затронет следующие направления: Благовещенск – Харбин (01.09.18, 15.09.18), Хабаровск – Муан, Владивосток – Муан и Москва – Анталья. Эту информацию ИА «Амур.инфо» подтвердили в пресс-службе министерства транспорта и строительства Амурской области.

«Авиакомпанией "Якутия" отменены рейсы Благовещенск – Харбин – Благовещенск 01.09.18 и 15.09.18. Тем самым завершена летняя чартерная программа авиакомпании по маршруту Благовещенск – Харбин – Благовещенск», – сказали в пресс-службе министерства.

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#Китай #транспорт


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