Вагон-купе между Благовещенском и Владивостоком станет круглогодичным

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Правительство Амурской области предложило РЖД организовать круглогодичное прямое сообщение между Благовещенском и Владивостоком. В 2019 году к купейному вагону планируется добавить дополнительный плацкартный вагон.

Забайкальская и Дальневосточная железные дороги входят в число системообразующих предприятий региона. В бюджет Приамурья от деятельности железнодорожного транспорта поступает 11,9 % от всех поступающих налогов. В прошлом, 2017 году, поступление налоговых платежей увеличилось в сравнении с 2016 годом на 19,2 % – с 3,9 до 4,7 миллиарда рублей, сообщает правительство Амурской области.

На совещании под председательством врио губернатора Амурской области Василия Орлова отметили популярность прямого вагона сообщением Благовещенск – Владивосток. С каждым годом количество пассажиров в этом направлении увеличивается. Запущенный в текущем году в дополнение к купейному плацкартный вагон наполняется на 100 %. Правительство Приамурья обратилось с предложением сделать купейный вагон круглогодичным, и в следующем году также пустить дополнительный плацкартный вагон. Представители РЖД поддержали предложение.

Обсудили на встрече и перспективы реконструкции железнодорожной станции в поселке Архара. Для увеличения пропускной способности специалисты железной дороги рекомендуют принимать пассажирские поезда не на первом и втором пути, а перенести перроны на другие ветки. Для этого необходимо переоборудовать виадук, чтобы жители могли безопасно добираться до перронов. Однако, отметили специалисты, все изменения будут проводиться только при согласовании с жителями. Для этого планируется провести выездную работу и выбрать решение, устраивающее все заинтересованные стороны.

Также на совещании приняли решения объединить усилия в части ужесточения наказания водителей, которые нарушают правила при пересечении железнодорожных путей, усилить профилактические меры, и содействовать выделению федеральных средств для строительства путепровода для автомобилей в поселке Новобурейский.

Представители РЖД сообщили о запланированном возобновлении работы передвижного диагностического центра «Академик Федор Углов». Он курсировал с 2006 года. Медики оказывали жителям пристанционных поселков квалифицированную медицинскую помощь. В 2017 году состав не работал из-за того, что истек срок эксплуатации вагонов. Но так как анализ работы поезда показал высокую заинтересованность населения, то в 2019 году запланированы две поездки по Дальневосточной железной дороге. В маршрут следования включат станции, расположенные на территории Амурской области в зоне БАМа, а в 2020 году запланировано окончание строительства новых специализированных вагонов для дальнейшей работы передвижного диагностичесгого центра.

С работой в сфере здравоохранения связано и сотрудничество областного правительства с железной дорогой в части передачи в областное подчинение больницы в поселке Юктали Тындинского района. Учреждение планируется передать по договору дарения после получения от правительства Амурской области гарантий о выделении негосударственным учреждениям здравоохранения ОАО «РЖД» дополнительного государственного заказа по программе обязательного медицинского страхования.

Кроме того, представители РЖД сообщили на совещании о заинтересованности транспортной компании в развитии БАМа. Специалисты проехали по поселкам, анализируя, в том числе, социальную обстановку, и разработали план развития магистрали. Если федеральное руководство примет положительное решение, то правительство Амурской области и представители железной дороги объединят усилия для работы в этом направлении.