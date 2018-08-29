Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:05 0

В Благовещенске неизвестные вошли в дом и забрали телефон на глазах у хозяйки

В Благовещенске неизвестные вошли в дом и забрали телефон на глазах у хозяйки
Фото: upn.in.ua

В Благовещенске двое неизвестных мужчин вошли в дом, входная дверь которого была незаперта. В тот момент внутри находилась хозяйка. На глазах у женщины мужчины взяли сотовый телефон, кое-что из одежды и ушли.

Пострадавшая сообщила о происшествии в полицию. По факту грабежа следователи полиции Благовещенска возбудили уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. Это двое ранее судимых местных жителей 1984 и 1986 годов рождения.

Оперативники задержали их по месту жительства. Часть похищенного имущества изъята и возвращена законной владелице. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают их причастность к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Просмотров всего: 1039

#криминал #происшествия


Происшествия

Житель Шимановска вырастил на даче 35 кустов конопли
Происшествия 1

В Благовещенске пропала 47-летняя женщина
Происшествия 5

Пьяный амурчанин совершил два ДТП, в одном из которых погиб человек
Происшествия 3

В Шимановском районе полицейские вызволили из болота корову

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь