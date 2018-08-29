В Благовещенске неизвестные вошли в дом и забрали телефон на глазах у хозяйки

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В Благовещенске двое неизвестных мужчин вошли в дом, входная дверь которого была незаперта. В тот момент внутри находилась хозяйка. На глазах у женщины мужчины взяли сотовый телефон, кое-что из одежды и ушли.

Пострадавшая сообщила о происшествии в полицию. По факту грабежа следователи полиции Благовещенска возбудили уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. Это двое ранее судимых местных жителей 1984 и 1986 годов рождения.

Оперативники задержали их по месту жительства. Часть похищенного имущества изъята и возвращена законной владелице. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают их причастность к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба областного управления МВД.