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В Австрии назвали три причины популярности Владимира Путина в странах Запада. Об этом написали в одном из западных журналов.

Автор статьи сделал акцент в первую очередь на том, что российский лидер пропагандирует традиционные ценности многих народов мира. Он выступает как приверженец семейных ценностей и консервативного понимания мужественности в противовес «модным либеральным концепциям жизни».

Также Путин привлекает тем, что он отказывается принимать позицию Запада в экономической, общественной и военных сферах. Также Владимир Владимирович противостоит ЛГБТ, феминизму и НАТО. Отрицая господство Запада в этих сферах, он создает альтернативную модель мира, воспринимаемую как глобальную власть.

И последнее, чем больше всего привлекает президент РФ, – это отличные личные качества. Согласно статье, европейское население ценит в нем хорошее чувство юмора, скромность и самоиронию, сообщает GFAclaims.com.