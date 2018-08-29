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29августа
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сегодня, 16:36 3

В Австрии объяснили причины популярности Путина на Западе

В Австрии объяснили причины популярности Путина на Западе
Фото: РБК

В Австрии назвали три причины популярности Владимира Путина в странах Запада. Об этом написали в одном из западных журналов.

Автор статьи сделал акцент в первую очередь на том, что российский лидер пропагандирует традиционные ценности многих народов мира. Он выступает как приверженец семейных ценностей и консервативного понимания мужественности в противовес «модным либеральным концепциям жизни».

Также Путин привлекает тем, что он отказывается принимать позицию Запада в экономической, общественной и военных сферах. Также Владимир Владимирович противостоит ЛГБТ, феминизму и НАТО. Отрицая господство Запада в этих сферах, он создает альтернативную модель мира, воспринимаемую как глобальную власть.

И последнее, чем больше всего привлекает президент РФ, – это отличные личные качества. Согласно статье, европейское население ценит в нем хорошее чувство юмора, скромность и самоиронию, сообщает GFAclaims.com.

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#мнения #российская власть #СМИ


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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Желаем Вам такого президента.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    А его популярность в России оне объяснить не хотели? "четыре сверхсрока! Носи, зёма, не снимай! "

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    1 час назад

    горбач тоже на западе популярен был

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