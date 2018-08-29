В амурском проекте «Наставники: не рядом, а вместе!» приняли участие 10 детей-сирот

В Благовещенске завершился социальный проект для детей-сирот «Наставники: не рядом, а вместе!» Известные амурские общественники, педагоги и представители власти помогали подросткам, оставшимся без попечения родителей, найти свое место в жизни.

В число наставников проекта вошли заместитель председателя правительства области Ольга Лысенко, министр социальной защиты населения области Наталья Киселева, начальник управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова, декан факультета физического воспитания и спорта БГПУ Ольга Юречко, настоятель православного прихода в честь иконы Божией матери «Живоносный источник» Олег Волочай, председатель областного союза женщин Жаккелина Орлова, глава регионального исполнительного комитета ОНФ Наталья Кравчук, заместитель главы администрации Белогорска по социальной политике Галина Бурмистрова.

Во время встреч наставники ориентировали детей на осознанный выбор профессии, учили общению, самоорганизации и саморазвитию. В проекте, который стартовал 30 января 2018 года, приняли участие 10 подростков.

Министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева рассказала о том, как она познакомилась со своей подопечной Валентиной, воспитанницей Благовещенского детского дома, и о том, какой путь они вместе прошли во время проекта. «Мы старались охватить и обсудить все темы проекта. Начиная обсуждать одну тему, мы плавно переходили к другим, к разным жизненным проблемам и ситуациям. Мы обсудили все темы проекта. Самое главное, что нам удалось достичь за время проекта, – это доверительные отношения. Я думаю, что наше общение с Валентиной на этом не закончится», – рассказала Наталья Викторовна.

«Мне было очень приятно, что Наталья Викторовна меня очень хорошо понимает, я могла открыться ей, сказать все, о чем я думаю, о том, кто не мог понять меня, – говорит участница проекта Валентина Ведмедь. – Конечно, я поняла, что все, о чем мечтаешь, не всегда сбывается, но этого надо добиваться. За учебу я взялась поздно, мечтала поступить в другое заведение, но поступила в колледж сервиса и торговли. Планирую после первого года перейти либо в аграрный, либо в педколледж».

«Это хорошая практика советского времени, когда за молодым человеком закреплялся кто-то более старший, кто помогал принимать решения, направлял, рассказывал о каких-то своих судьбоносных ошибках. У нас было восемь или девять встреч, у каждой была своя тематика», – рассказывает начальник управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова.

Проект реализован областным министерством социальной защиты населения Амурской области при поддержке федерального агентства стратегических инициатив. Все подростки поступили в разные учебные заведения.