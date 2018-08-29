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сегодня, 16:16 1

В Благовещенске пропала 47-летняя женщина

В Благовещенске пропала 47-летняя женщина
Фото: vesti.ru

В Благовещенске ведутся поиски Елены Дубовой. Последний раз 47-летнюю женщину видели 4 августа. Она ушла из дома по адресу: улица Северная, 38, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Информация о розыске Елены Михайловны появилась в Инстаграме поисково-спасательного отряда «Амур». Ее ИА «Амур.инфо» подтвердили в МО МВД России «Благовещенский».

Приметы Елены: на вид 45-50 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, европейской внешности, глаза карие, волосы светлые. При разговоре женщина шепелявит. В верхней челюсти имеются вставные зубы желтого цвета.

Елена была одета в бело-розовую ночную рубашку и синие резиновые тапочки.

«Пока информации нет. Поиск продолжается», – прокомментировал информагентству представитель поисково-спасательного отряда «Амур».

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Елены Дубовой, просят обратиться по телефонам 02, 8 (4162) 59-47-29, 8 (4162) 59-47-38 – полиция или 8-963-805-88-18 – волонтеры.

Изображение: instagram.com/poiskblag

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Комментарии
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  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    3 часа назад

    А то, что в Тайланде до сих пор не найдена амурчанка Инна Обухова, всем до фени??? Кто что знает???

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