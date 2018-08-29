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29августа
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сегодня, 15:54 0

Благовещенский горсуд разрешил жильцам сменить управляющую компанию

Жители дома № 85 по улице Забурхановской в Благовещенске смогут сменить управляющую компанию. Городской суд встал на их сторону. Как сообщало ИА «Амур.инфо», многоквартирный жилой дом обслуживали сразу две управляющих компании.

Изначально шестиэтажка находилась на балансе организации «АВК-2». Работу этой управляющей компании жильцы большинством голосов посчитали неудовлетворительной и на общем собрании решили сменить управляющую компанию. Однако решение собрания и договор с новой компанией оспорила бывшая старшая дома.

В Благовещенский результате городской суд отказал ей в удовлетворении требований. Решение пока не вступило в силу. Будет ли оно обжаловано, неизвестно: для комментариев истец оказалась недоступна.

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#ЖКХ #закон #суды


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