Благовещенский горсуд разрешил жильцам сменить управляющую компанию

Изначально шестиэтажка находилась на балансе организации «АВК-2». Работу этой управляющей компании жильцы большинством голосов посчитали неудовлетворительной и на общем собрании решили сменить управляющую компанию. Однако решение собрания и договор с новой компанией оспорила бывшая старшая дома.

В Благовещенский результате городской суд отказал ей в удовлетворении требований. Решение пока не вступило в силу. Будет ли оно обжаловано, неизвестно: для комментариев истец оказалась недоступна.