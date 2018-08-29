Амурский краевед издал книгу по истории золотодобычи в области

Известный амурский краевед, писатель и член Русского географического общества Павел Афанасьев издал книгу, посвященную 150-летию золотодобычи на Дальнем Востоке, а так же тем, кто создавал Соловьевский прииск. Книга пока находится в издательстве, но на днях поступит в область.

По словам тех, кто знаком с творчеством Павла Афанасьева, его книги – увлекательное чтение для всех. Благодаря его изысканиям в историю области вписаны имена тех, кто добывал золото из недр земли амурской. Он, как старатель, искал, кропотливо собирал по крупицам сведения о людях, их делах и достижениях. И материала у него еще не на одну книгу.

«Каждый раз появляется новая информация, и бывало очень трудно закончить эту книгу. Вот последняя книга, которая вышла. Уже после того продолжала появляться информация о том, что я предполагал, но не знал точно: сейчас я знаю точно», – рассказал автор.

«Золотые имена Соловьёвска» – очередная книга в серии изданий об истории золотодобычи на юге Дальнего Востока. Она очень географическая, считает председатель Амурского отделения Русского географического общества Геннадий Илларионов. Не так много существует научных работ, посвященных исторической географии. Ведь именно золотопромышленность была основой дореволюционной экономики Амурской области.

«И если бы не было людей, которые пришли сюда и начали осваивать именно недра – в первую очередь, россыпи золотоносные, – то неизвестно, когда бы началось освоение Дальнего Востока. Все-таки с этого всё началось», – считает председатель Амурского отделения Русского географического общества Геннадий Илларионов.

«Была золотопромышленность, золотопромышленность и еще раз золотопромышленность. А всё остальное – это было как вспомогательное производство. И кирпичные заводы появились, чтобы строить дома для промышленников и купцов, и стекольные, и много всего такого мелкого, что, в принципе, только способствовало», – заявил Павел Афанасьев.

Книга «Золотые имена Соловьёвска» посвящена тем, кто создавал прииск и сегодня на нем работает. Это родные места самого автора, который с детства слышал от отца увлекательные рассказы о старателях, легендарных людях, истории отрасли. Но в советские времена эта тема была закрыта для исследования. А с 1989 года Павел Юрьевич взялся за дело со всей серьезностью. Начал работать в архивах: дальневосточных, затем столичных. И в 2003 году вышла первая его книга из этой серии, написанная в соавторстве с геологом из Хабаровска Кирилловым.

Работа с Афанасьевым в издательской биографии Владислава Лецика – это одна из лучших страниц, признается сам редактор. Владислав Григорьевич жил в золотопромышленном районе, но сам не знал и сотой доли того, что написано в книгах Афанасьева.

«Он очень скрупулезный, въедливый исследователь. Если что-то он не знает, то так и пишет об этом: это неизвестно, это не удалось узнать, здесь предположительно. Но при этом всем, несмотря на научность, строгость, его книги очень интересно читать. Они идут просто вразлет у тех, кто интересуется историей нашей области. Не только историей золота, а вообще, историей Приамурья. Здесь столько аромата исторического! Эти старатели, эти прииски, на которых работали и русские, и китайцы, и корейцы!» – рассказал Владислав Лецик.

Удивительные судьбы легендарных золотоискателей и промышленников – Николая Аносова, Алексея Нерпина, Дмитрия и Николая Бенардаки, Глеба Ларина и многих-многих других, чьи имена неразрывно связаны с историей области, – в этой книге.

В честь 150-летия начала золотодобычи в Приамурье не только выпустили книгу, но и проведут научную конференцию. Ее организуют Амурский госуниверситет, институт геологии и природопользования ДВО РАН и департамент по недропользованию «Амурнедра».

Мероприятие пройдет в АмГУ с 14 по 16 ноября. Организаторы приглашают поучаствовать геологов, геофизиков, экологов, студентов и аспирантов. Доклады ученых будут посвящены истории добычи полезных ископаемых, региональной геологии и палеонтологии, геохимии, минералогии и горному делу, разработке рудных и нерудных месторождений.

В прошлом году в Амурской области добыли больше 25 тонн золота – больше, чем в 2016-м. Рудное и россыпное золото в регионе добывают больше 40 предприятий.