В Приамурье началась сборка последнего пролета 984-метрового моста через Зею

На Забайкальской железной дороге строители приступили к сборке и монтажу последнего – девятого – пролета железнодорожного моста через реку Зею. Он расположен на участке Михайло-Чесноковская – Арга.

В настоящее время завершены работы по возведению железнодорожной насыпи с правого и левого берегов реки, установке 10 железобетонных опор, сборке 8 из 9 пролетных строений.

Полностью соединить пролетные строения 984-метрового моста планируется к ноябрю этого года. Кроме того, до конца текущего года ставится задача произвести укладку безбалластного мостового полотна и смонтировать контактную сеть.

Завершение строительства намечено на 2019 год, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Конструкция моста предполагает пропуск по нему поездов повышенного веса со скоростью до 90 километров в час, а также пассажирских поездов со скоростью до 120 километров в час.

Инвестиции ОАО «РЖД» в реализацию проекта составят 4,7 миллиарда рублей.

Строительство моста осуществляется в рамках программы «Первоочередные мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона», входящей в крупный инвестиционный проект «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» (Восточный Полигон).