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29августа
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сегодня, 15:09 0

Пьяный амурчанин совершил два ДТП, в одном из которых погиб человек

Пьяный амурчанин совершил два ДТП, в одном из которых погиб человек
Фото: vestivrn.ru

Свободненский городской суд вынес приговор 40-летнему жителю Свободного. Мужчина был признан виновным в совершении двух ДТП в нетрезвом состоянии. В одной из аварий погиб человек.

Установлено, что амурчанин 20 ноября 2017 года около 18:00, будучи лишенным водительских прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на автомобиле по улицам Свободного. Он совершил столкновение с машиной, которая двигалась в попутном направлении. После этого мужчина скрылся с места ДТП.

В этот же день около 19:00 амурчанин снова в нетрезвом состоянии ехал со скоростью около 180 километров в час, не справился с управлением и столкнулся с другой машиной. Ее водитель из-за полученных травм скончался.

Суд приговорил виновника ДТП к 4 годам и 1 месяцу исправительной колонии общего режима. Было учтено «наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств», сообщает пресс-служба Свободненского городского суда.

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#ДТП #происшествия #Свободный #суды #транспорт


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