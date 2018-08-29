Пьяный амурчанин совершил два ДТП, в одном из которых погиб человек

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Свободненский городской суд вынес приговор 40-летнему жителю Свободного. Мужчина был признан виновным в совершении двух ДТП в нетрезвом состоянии. В одной из аварий погиб человек.

Установлено, что амурчанин 20 ноября 2017 года около 18:00, будучи лишенным водительских прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на автомобиле по улицам Свободного. Он совершил столкновение с машиной, которая двигалась в попутном направлении. После этого мужчина скрылся с места ДТП.

В этот же день около 19:00 амурчанин снова в нетрезвом состоянии ехал со скоростью около 180 километров в час, не справился с управлением и столкнулся с другой машиной. Ее водитель из-за полученных травм скончался.

Суд приговорил виновника ДТП к 4 годам и 1 месяцу исправительной колонии общего режима. Было учтено «наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств», сообщает пресс-служба Свободненского городского суда.