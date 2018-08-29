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29августа
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сегодня, 14:58 0

«Петропавловск» готов профинансировать детский футбол в Амурской области

«Петропавловск» готов профинансировать детский футбол в Амурской области
Фото: www.vsluh.ru

В Амурской области разрабатывают программу развития детского футбола. Достигнута договоренность с ООО «Петропавловск», которое до конца года выделит деньги на закупку спортивного оборудования.

Программу развития детского футбола в Приамурье на 2019 год министерство по физической культуре и спорту Амурской области представит 15 сентября. «Есть школы, в школах есть искусственные газоны, надо, чтобы там были тренеры, и дети из этих школ играли на современных стадионах в футбол. Все очень просто. Вы должны дать программу по детскому футболу. Четкий план действий, сколько средств это стоит, какие мероприятия необходимы», – сказал временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов.

Как доложил заместитель министра спорта Евгений Лобанов, специалисты уже провели мониторинг не только спортивной базы в общеобразовательных учреждениях, но и педагогов, которые изъявили желание поработать с юными футболистами. Их набралось 74. Есть договоренность с ООО «Петропавловск», которое планирует до конца года выделить около 500 тысяч рублей на закупку спортивного оборудования, а также финансировать 15 грантов для тех тренеров, которые будут работать в муниципальных образованиях и на спортивных объектах, сообщает правительство Амурской области.

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#дети #областная власть #спорт #футбол


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