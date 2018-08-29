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29августа
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сегодня, 14:43 5

Благовещенка пожаловалась на очереди в детской поликлинике

Благовещенка пожаловалась на очереди в детской поликлинике

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Она рассказала, что родителям очень непросто записать ребенка на прием в детскую поликлинику № 2. Уже к 7 часам утра возле медицинского учреждения стоит очередь. Талонов на всех не хватает.

Женщина сняла очередь на фото. «Как известно, талоны к специалистам и детским врачам выдают с 7:30. Ежедневная картина. Время 7:01, посмотрите, сколько народа. Это те, кто стоят у дверей, а еще не вошли те, что сидят в машинах. И так ежедневно!» – объясняет читательница Амур.инфо.

По словам горожанки, в поликлинике № 2 выдают всего по пять талонов в день. «Родители, бабушки, дедушки безропотно стоят в этих очередях, но не всем достанется талон. На следующий день ситуация повторяется. Во сколько нужно встать и занять очередь, чтобы стоять в первых рядах и взять заветный талон?» – спрашивает жительница Благовещенска.

«Прием у платного врача стоит от 700 рублей. И это даже не по болезни, а просто нужно обследовать ребенка перед школой», – добавила читательница.

Ситуацию прокомментировала главный врач детской городской больницы. «В связи с окончанием отпусков и массовым оформлением документов в образовательные учреждения, в том числе в спортивные секции, возникли очереди к отдельным специалистам и на некоторые виды обследования, в частности ЭКГ. Между тем справка ЭКГ действительна до трех месяцев, справка от педиатра в школу, ДОУ и на соревнования – 10 дней, для занятий спортом – в течение 30 дней. Все, кто обратился заблаговременно, смогли пройти медосмотр практически без очередей. На сегодняшний день нагрузка увеличена в два-три раза, амбулаторная служба усилена дополнительными специалистами из стационара», – сообщила Ирина Молчанова.

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#дети #здоровье


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Комментарии
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  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    1 час назад



    На сегодняшний день нагрузка увеличена в два-три раза, амбулаторная служба усилена дополнительными специалистами из стационара», – сообщила Ирина Молчанова.



    Следующая новость о нехватке специалистов стационаре?

    А я слышала об оптимизации. мол в больничках остались тока наинужнейшие специалисты а ненужных в уборщицы отправили.

    А гляди ка - он оно как оказывается - лишние врачи ещё остались, которых можно в другие места направить.

    А когда очереди пропадут - чем врачи обратно заниматься будут; или это такие - врачи-вахтовики?

  • Желе за бетон

    Желе за бетон
    1 час назад



    Во сколько нужно встать и занять очередь, чтобы стоять в первых рядах и взять заветный талон?» – спрашивает жительница Благовещенска.



    Встать нужно в 7 утра, почистить зубы, умыться, одеться, спокойно прийти в регистратуру.

    Либо не вставая зайти на ЭР и взять талон.

    НО НЕ ЗА ДВА ДНЯ ДО 1 СЕНТЯБРЯ.

  • Vanja

    Vanja
    59 минут назад

    В любой день года там очереди,хоть за день ,хоть за два до 1 сентября!

  • Ageo

    Ageo
    24 минуты назад

    Там постоянно очереди, не зависит от сезона. Талоны что нужны не все бывают в электронной регистратуре. Если бы талоны были в в электронном виде, я бы туда не ходил.

  • Хмык

    Хмык
    21 минута назад

    Как-то потолкался в очередях в поликлинике и зарекся туда ходить. Если чо - сам помру. Без посторонней помощи.

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