Благовещенка пожаловалась на очереди в детской поликлинике

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Она рассказала, что родителям очень непросто записать ребенка на прием в детскую поликлинику № 2. Уже к 7 часам утра возле медицинского учреждения стоит очередь. Талонов на всех не хватает.

Женщина сняла очередь на фото. «Как известно, талоны к специалистам и детским врачам выдают с 7:30. Ежедневная картина. Время 7:01, посмотрите, сколько народа. Это те, кто стоят у дверей, а еще не вошли те, что сидят в машинах. И так ежедневно!» – объясняет читательница Амур.инфо.

По словам горожанки, в поликлинике № 2 выдают всего по пять талонов в день. «Родители, бабушки, дедушки безропотно стоят в этих очередях, но не всем достанется талон. На следующий день ситуация повторяется. Во сколько нужно встать и занять очередь, чтобы стоять в первых рядах и взять заветный талон?» – спрашивает жительница Благовещенска.

«Прием у платного врача стоит от 700 рублей. И это даже не по болезни, а просто нужно обследовать ребенка перед школой», – добавила читательница.

Ситуацию прокомментировала главный врач детской городской больницы. «В связи с окончанием отпусков и массовым оформлением документов в образовательные учреждения, в том числе в спортивные секции, возникли очереди к отдельным специалистам и на некоторые виды обследования, в частности ЭКГ. Между тем справка ЭКГ действительна до трех месяцев, справка от педиатра в школу, ДОУ и на соревнования – 10 дней, для занятий спортом – в течение 30 дней. Все, кто обратился заблаговременно, смогли пройти медосмотр практически без очередей. На сегодняшний день нагрузка увеличена в два-три раза, амбулаторная служба усилена дополнительными специалистами из стационара», – сообщила Ирина Молчанова.