Бывшему амурчанину пришлось уйти из телепроекта «Замуж за Бузову»

Фото: instagram.com/vegan.dj

Бывший житель Амурской области Руслан Христенко, который сейчас живет в Москве, принял участие в новом проекте «Замуж за Бузову» на канале ТНТ. В рамках этого телешоу известная телеведущая и певица Ольга Бузова ищет свою любовь среди 15 мужчин-претендентов. Одним из них был Руслан Христенко.

Руслан Христенко сейчас довольно известен в Москве под псевдонимом Руслан Нарцисс (Веган). Он не женат, занимается музыкой, выступает как диджей, работает в модельном бизнесе. При этом является мастером спорта по легкой атлетике, пишет Vokrug.tv.

Известно, что Руслан несколько лет жил в Благовещенске, учился в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ). Информированный источник рассказал ИА «Амур.инфо», что Христенко не окончил училище, уйдя с 3-го курса.

Uchastniki.com пишет о Руслане, что он – убежденный вегетарианец и любитель животных. Он много делает для популяризации гуманного отношения к братьям нашим меньшим. Проект Христенко Animal Cult нацелен на поддержку бездомных животных.

Однако фанаты Бузовой не уверены в истинности чувств претендента на руку Ольги. «Поклонники теледивы Ольги Бузовой, узнав о том, что в реалити будет участвовать столь неординарный персонаж, сразу вынесли вердикт, что вряд ли молодой человек действительно желает завоевать сердце Ольги. По мнению фанатов Бузовой, Руслан пришел на проект для пиара своего детища Animal Cult и продвижения в массы идей по защите животных. Однако сам Веган накануне старта шоу в эфире говорил, что хочет найти женщину с главным для него качеством – милосердием», – рассказывает издание.

Руслан Христенко покинул шоу в первом же выпуске. Как отмечается, Ольга Бузова сделала ему массу комплиментов, сказав, что он замечательный и у него прекрасная добрая аура, но, понятно, что «это не их история». Руслан не очень расстроился. Он выразил надежду, что они с Ольгой дальше будут общаться как друзья.

Руслан Христенко ответил на нападки по поводу его участия в шоу в своем Инстаграме: «В фанатских пабликах проекта разные несимпатичные дамы пишут комментарии "фу, какой урод", "только не он", "не достоин нашей Оленьки", "какой там у него вкус и стиль". Вот что движет такими глупыми людьми? Правильно говорят: "Промолчи, за умного сойдешь". Сами деревенского вида и ничего не добились, но почему-то решили, что могут оценить меня. Я уверен, что и нормальные люди тоже увидят это шоу и будет толк от моего участия. А пока мне стыдно за то, какие люди живут в стране. Просто стадо человекообразных зомби, повторяющих все друг за другом. Но ничего, чем больше таких, как я, тем меньше таких, как они. Рано или поздно страна станет современной, и мы воспитаем нормальных людей из быдла».

Ольга Бузова приезжала в Благовещенск в феврале, дав в городе концерт. А в июле стало известно, что в Тынде проживает девушка, удивительно похожая на теледиву. После этого амурчанка Ольга Яковлева побывала в столице Приамурья и снялась в клипе.