Из-за редкого заболевания мужчина несколько лет ел только картошку и наггетсы

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Британец Райан Ховарт (Ryan Howarth) почти 20 лет отказывался питаться чем-либо кроме куриных наггетсов и картошки фри. В результате он рассорился со всей семьей. Причиной такой «диеты» стало психическое заболевание.

Житель города Андовер, графство Гэмпшир, с четырех лет отказывался пробовать что-либо кроме фастфуда. Иногда 21-летний Ховарт мог съесть стейк, сосиски, макароны или конфеты, но 90 процентов его рациона составляли наггетсы и картофель. Если ему предлагали что-то другое, он мог устроить истерику на 20 минут.

«Я реагировал на предложение поесть что-то другое, как обычные люди отреагировали бы на предложение отведать насекомых. Другие блюда казались мне чуждыми», – объяснил он. Ховарт нередко ругался с родителями, беспокоившимися за его здоровье. Он никогда не присутствовал на семейных трапезах и ел только у себя в комнате.

Когда Ховарт стал мужчиной, психологи смогли найти причину избирательного питания. Мужчина страдал редким психическим расстройством, и психологический барьер мешал мужчине принимать иную пищу. Несколько сеансов с психотерапевтом позволили ему преодолеть психологический барьер по отношению к еде.

«Это невероятно, но мне нравятся блюда, на которые я раньше даже смотреть не мог. Что-то вкусно, что-то нет, но пробую я все», – рассказал британец. Он отметил, что чувствует себя куда более здоровым и полным энергии, сообщает Top News.

Его мать Кристиан (Christiane) призналась, что характер сына изменился в лучшую сторону: он начал помогать на кухне и ходить в рестораны вместе с семьей. Также после того, как мужчина стал питаться обычной пищей, он стал выглядеть презентабельно, и на него стали обращать внимание девушки.