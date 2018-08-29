«Аэрофлот» отменит полеты на весь Дальний Восток

Фото: retail-loyalty.org

С 28 октября авиаперевозчик «Аэрофлот» передаёт свои рейсы по фиксированным тарифам из Москвы на Дальний Восток дочерней компании «Россия». Но с этой же даты «Россия» прекратит прежние полеты по дальневосточным направлениям.

Временным исключением окажется направление Москва – Владивосток. До весны частично полеты будут выполняться рейсами «Аэрофлота». Жителям Камчатки повезло меньше: рейсы «Аэрофлота» в Петропавловск-Камчатский сохранятся только до 9 декабря.

Как сообщает ИА «Восток Медиа», цены на авиаперелеты из Владивостока в Москву взлетят еще выше. Сегодня полет на дальневосточном направлении «России» стоит 13 200 рублей в одну сторону и 22 000 туда-обратно. С 28 октября ее же рейсы из Шереметьева будут стоить 15 000 и 25 000 рублей соответственно. Цены на перелет в бизнес-классе вообще подскочат почти в два раза – с 50 до 90 тысяч рублей в одну сторону.

Пассажиры, купившие ранее билеты на рейсы «Аэрофлота», будут пересажены на рейсы «России». Те, кого такая замена не устроит, возможно, смогут сдать билеты без штрафа. Но альтернативных вариантов полетов на Дальний Восток не будет – разве что с пересадкой в Сибири.

На данный момент, как пишет издание, итогом монополизации группой «Аэрофлот» дальневосточных направлений и введения опасной политики фиксированных тарифов стали резкий рост минимальных цен в низкий зимний сезон, хронический дефицит мест в высокий летний сезон и на часть рейсов зимнего сезона, сокращение начисления миль «Аэрофлот Бонуса» в несколько раз, а теперь еще и ухудшение сервиса на рейсах.

Несколько лет назад полет туда-обратно на Дальний Восток в низкий сезон мог стоить менее 10 тысяч рублей, а теперь стоит от 25 тысяч. Очевидно, отмечает информагентство, ситуация не улучшится до тех пор, пока не появится независимый перевозчик, способный предложить ежедневные перелеты на Дальний Восток. Однако прочие крупнейшие российские авиакомпании дальнемагистрального флота практически не имеют и, насколько известно, в ближайшие годы не собираются заниматься этим сегментом рынка.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Благовещенск «Аэрофлот» уже давно не летает. В связи с обновлением самолетов на более крупные и современные, эта авиакомпания не могла пользоваться устаревшей взлетно-посадочной полосой Благовещенского аэропорта. «Аэрофлот» прекратил рейсы в столицу Приамурья в 2013 году. В 2015-м это же сделала его дочернее предприятие – «Россия». В 2019 году в Благовещенском аэропорту должно начаться строительство новой ВПП. Областные власти рассчитывали, что после этого компания вернется в Приамурье.