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29августа
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сегодня, 13:46 29

«Аэрофлот» отменит полеты на весь Дальний Восток

«Аэрофлот» отменит полеты на весь Дальний Восток
Фото: retail-loyalty.org

С 28 октября авиаперевозчик «Аэрофлот» передаёт свои рейсы по фиксированным тарифам из Москвы на Дальний Восток дочерней компании «Россия». Но с этой же даты «Россия» прекратит прежние полеты по дальневосточным направлениям.

Временным исключением окажется направление Москва – Владивосток. До весны частично полеты будут выполняться рейсами «Аэрофлота». Жителям Камчатки повезло меньше: рейсы «Аэрофлота» в Петропавловск-Камчатский сохранятся только до 9 декабря.

Как сообщает ИА «Восток Медиа», цены на авиаперелеты из Владивостока в Москву взлетят еще выше. Сегодня полет на дальневосточном направлении «России» стоит 13 200 рублей в одну сторону и 22 000 туда-обратно. С 28 октября ее же рейсы из Шереметьева будут стоить 15 000 и 25 000 рублей соответственно. Цены на перелет в бизнес-классе вообще подскочат почти в два раза – с 50 до 90 тысяч рублей в одну сторону.

Пассажиры, купившие ранее билеты на рейсы «Аэрофлота», будут пересажены на рейсы «России». Те, кого такая замена не устроит, возможно, смогут сдать билеты без штрафа. Но альтернативных вариантов полетов на Дальний Восток не будет – разве что с пересадкой в Сибири.

На данный момент, как пишет издание, итогом монополизации группой «Аэрофлот» дальневосточных направлений и введения опасной политики фиксированных тарифов стали резкий рост минимальных цен в низкий зимний сезон, хронический дефицит мест в высокий летний сезон и на часть рейсов зимнего сезона, сокращение начисления миль «Аэрофлот Бонуса» в несколько раз, а теперь еще и ухудшение сервиса на рейсах.

Несколько лет назад полет туда-обратно на Дальний Восток в низкий сезон мог стоить менее 10 тысяч рублей, а теперь стоит от 25 тысяч. Очевидно, отмечает информагентство, ситуация не улучшится до тех пор, пока не появится независимый перевозчик, способный предложить ежедневные перелеты на Дальний Восток. Однако прочие крупнейшие российские авиакомпании дальнемагистрального флота практически не имеют и, насколько известно, в ближайшие годы не собираются заниматься этим сегментом рынка.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Благовещенск «Аэрофлот» уже давно не летает. В связи с обновлением самолетов на более крупные и современные, эта авиакомпания не могла пользоваться устаревшей взлетно-посадочной полосой Благовещенского аэропорта. «Аэрофлот» прекратил рейсы в столицу Приамурья в 2013 году. В 2015-м это же сделала его дочернее предприятие – «Россия». В 2019 году в Благовещенском аэропорту должно начаться строительство новой ВПП. Областные власти рассчитывали, что после этого компания вернется в Приамурье.

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#Дальний Восток #российская власть #транспорт


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    населения нет-летать не кому

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Ах-ха-ха! А мы тут новую полосу строить собирались)) ещё со времён сов.власти. А нац.пер и "премиальный" перевощик в одном лице умывает руки крылья. И сливает направление дочке.

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    2 часа назад

    вот это поворот )))

  • krasnova

    krasnova
    2 часа назад

    Вот и развиваем ДВ

  • Лютцов

    Лютцов
    1 час назад

    То ли "тоталитарная" власть бьющая по рукам бизнеса виновата, то ли "демократия" и "свободный рынок", при котором бизнесмены не хотят работать с ДВ....

  • Пальмочка

    Пальмочка
    1 час назад

    А у на Аэрофлота не было и соответственно дешевых билетов тоже не было. Как летали зак много денег, так и будем летать.

  • Врангель

    Врангель
    1 час назад

    23 августа 2018, 20:14 ТАСС: субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток могут продлить до 2024 года.

    Решили не продлевать, да и вообще нахер не летать.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Не запирайте люди: плачут дома детки,

    Ему ведь - в Химки, а мне - в Медведки.

    Да все равно: автобусы не ходят,

    Метро закрыто, в такси не содют.

    (Высоцкий)

  • Врангель

    Врангель
    1 час назад

    Пальмочка

    А у на Аэрофлота не было и соответственно дешевых билетов тоже не было. Как летали зак много денег, так и будем летать.



    Через Хабаровск можно было с комфортом за 11 тыс в одну сторону, и льготные в этом году купили в Авиатрасте спокойно через Хабаровск.



  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    вот и показатель развития ДВ. кто к нам в итоге на этот непонятный гектар полетит? кто у нас какие проекты будет развивать? реальный сырьевой придаток. при этом, если бы наши доходы не уходили на содержание Москвы, у нас можно было построить нормальное цивилизованное общество и инфраструктуру, как в нормальных странах. Крым присоединяют, а ДВ отшвыривают. где логика? если китайцы и японцы поймут, что ДВ Москве не нужен, это отметут.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Nikodim

    вот и показатель развития ДВ. кто к нам в итоге на этот непонятный гектар полетит?



    ДА! Как теперь москвичам на своих гектарах картошку поливать?



  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    Как бы давненько был слушок, что ДВ станет вахтовым местечком, видать правдой оказался слушок, будут сюда только вахтовиков летать на работу, за любые деньги

  • Достал-Достаевский

    Достал-Достаевский
    1 час назад

    Давно известно было: для Центральной России Дальный Восток сырьевой придаток и только... А как же люди спросите? Их же там немного совсем... Да разве это люди? Туда разве добровольно ехали жить? Вот и пусть живут без выезда, нечего им в Москвах делать.

  • evgenii-456

    evgenii-456
    1 час назад

    ндаа(((. а с декабря отменяется поезд №1/2 Москва-Владивосток "Россия". Как то мрачненько звучит-Россия уходит?

  • троль здесь

    троль здесь
    1 час назад

    а может нас едросовское иго уже продало китаю? а мы тут и не в курсе

  • Достал-Достаевский

    Достал-Достаевский
    1 час назад

    Хмык, а чего ты так переживаешь за ту картошку? Вот ты и будешь за них сажать-поливать, окучивать и продавать, а деньги в Москву отправлять. Всё равно работы всё меньше и меньше.

    И вообще хватит ныть... самолётов им маловато и дороговато... скоро начнётся... видеобращение о пенсионной реформе. Я уже телик включил и сел - жду... И вам советую.

  • Врангель

    Врангель
    1 час назад

    Врангель

    Пальмочка

    А у на Аэрофлота не было и соответственно дешевых билетов тоже не было. Как летали зак много денег, так и будем летать.



    Через Хабаровск можно было с комфортом за 11 тыс в одну сторону, и льготные в этом году купили в Авиатрасте спокойно через Хабаровск.



    Кстати, столица двфо такая зачуханная стала, Благовещенск бодрее на их фоне смотрится, кроме проезжей части улиц конечно.



  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Министра по развитию ДВ уже информировали?

  • ay

    ay
    1 час назад

    А кетайцы вот хотят в Хэйлунцзяне хаб авиаперевозочный создать, а путинская Россия что хочет?

  • Врангель

    Врангель
    55 минут назад

    ay

    А кетайцы вот хотят в Хэйлунцзяне хаб авиаперевозочный создать, а путинская Россия что хочет?



    Во заживем: канатка-аэропорт Хейхе-Шереметьево. (90% стоимости проезда-канатка).



  • Желе за бетон

    Желе за бетон
    45 минут назад

    батарейка

    Как бы давненько был слушок, что ДВ станет вахтовым местечком, видать правдой оказался слушок, будут сюда только вахтовиков летать на работу, за любые деньги



    в смысле "станет"?)

  • alex 3

    alex 3
    42 минуты назад

    батарейкаКак бы давненько был слушок, что ДВ станет вахтовым местечком, видать правдой оказался слушок, будут сюда только вахтовиков летать на работу, за любые деньги


    врачи и учителя уже ДВ покинули, осталось остальным монатки собрать и...

  • Сыроежка

    Сыроежка
    30 минут назад

    Ну, наш премьер сказал же несколько лет назад - учите китайский.

  • Покемон

    Покемон
    23 минуты назад

    Видимо это борьба с тем, что народ то валит с ДВ, а это уже действенная мера! ))))))

  • Хмык

    Хмык
    19 минут назад

    Паровозы отменили, аэропланы тоже, заборами со всех сторон ограждают... ох, не к добру это.

  • alex 3

    alex 3
    8 минут назад

    ХмыкПаровозы отменили, аэропланы тоже, заборами со всех сторон ограждают... ох, не к добру это.


    скоро плату за проживание введут

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    7 минут назад

    Уже даже не смешно. Скоро сепары по лесам бегать начнут.

  • ay

    ay
    3 минуты назад

    Доппельгангер

    Уже даже не смешно. Скоро сепары по лесам бегать начнут.



    Ничо-ничо. Росгвардия всех перестреляет переловит.

  • Серго Сергеевич

    Серго Сергеевич
    1 минута назад

    В Благовещенск из Москвы Аэрофлот и не летал...

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