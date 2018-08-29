В Шимановском районе полицейские вызволили из болота корову

Фото: пресс-служба УВД по Амурской области

С просьбой найти свою корову обратилась в дежурную часть МО МВД России «Шимановский» местная жительница. Женщина пояснила, что животное паслось возле дома в Шимановске, а потом исчезло.

На помощь хозяйке отправилась следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили корову недалеко от дома – она провалилась в болото и не могла самостоятельно выбраться. Сотрудники полиции, используя подручные средства, вытащили животное.

Это второй подобный случай в Шимановском районе в августе. В дежурную часть обратился житель села Саскаль Шимановского района. Он пояснил, что его корова не вернулась с пастбища, расположенного возле села. Полицейские обнаружили животное в старом, засыпанном колодце. Самостоятельное животное выбраться оттуда не могло. Полицейские с помощью неравнодушных граждан вытащили корову из ямы и передали владельцу, сообщает пресс-служба областного управления МВД.