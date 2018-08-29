Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:13 0

Ясно и без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 30 августа

Ясно и без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 30 августа
Фото: ru.fanpop.com

30 августа в Амурской области ночью по северу будет малооблачно, без осадков; на юге – переменная облачность, в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Местами опустится туман.

Подует северо-западный ветер со скоростью до 5, местами – до 10 метров в секунду. На севере ожидается 8...13, по югу – 11...16 градусов.

Днем – преимущественно солнечно, без осадков. Северо-восточный, восточный ветер разгонится до 2-7, местами – до 14 метров в секунду. На севере воздух прогреется до 23...28, по югу – до 20...25 градусов.

В Благовещенске ночью переменная облачность, без осадков. Ветер с северо-запада разгонится до 4-9 метров в секунду. Уличные термометры покажут 14...16 градусов выше нуля.

Днем осадков не ожидается. Ветер подует с северо-востока – 9-14 метров в секунду. Воздух прогреется до 23...25 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 275

#погода


Общество

Облачно, понижение температуры: прогноз погоды в Амурской области на 29 августа
Общество

Дожди с прояснением: прогноз погоды в Амурской области на 29 августа
Общество

По области дожди и грозы: прогноз погоды в Амурской области на 28 августа
Общество 1

Дожди от слабых до умеренных: прогноз погоды на 28 августа
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь