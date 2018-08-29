Ясно и без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 30 августа

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30 августа в Амурской области ночью по северу будет малооблачно, без осадков; на юге – переменная облачность, в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Местами опустится туман.

Подует северо-западный ветер со скоростью до 5, местами – до 10 метров в секунду. На севере ожидается 8...13, по югу – 11...16 градусов.

Днем – преимущественно солнечно, без осадков. Северо-восточный, восточный ветер разгонится до 2-7, местами – до 14 метров в секунду. На севере воздух прогреется до 23...28, по югу – до 20...25 градусов.

В Благовещенске ночью переменная облачность, без осадков. Ветер с северо-запада разгонится до 4-9 метров в секунду. Уличные термометры покажут 14...16 градусов выше нуля.

Днем осадков не ожидается. Ветер подует с северо-востока – 9-14 метров в секунду. Воздух прогреется до 23...25 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.