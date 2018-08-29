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В Амурской области состоится XIX спартакиада инвалидов

В Амурской области состоится XIX спартакиада инвалидов

30 августа в Свободненском районе на базе реабилитационного центра «Бардагон» состоится открытие XIX спартакиады инвалидов Амурской области. В ней примут участие взрослые спортсмены из разных населенных пунктов региона.

Во второй этап областной спартакиады инвалидов попали спортсмены, победившие в первом этапе и показавшие лучшие результаты в соревнованиях, проведенных в их населенных пунктах.

Участникам предстоит определить победителя в шести видах спорта: настольный теннис, армрестлинг, шашки, шахматы, дартс и пулевая стрельба.

Итоги соревнований подведут в пятницу, 31 августа. Спортсмены, занявшие призовые места, получат медали и грамоты.

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#здоровье #спорт


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