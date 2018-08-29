В Амурской области состоится XIX спартакиада инвалидов

30 августа в Свободненском районе на базе реабилитационного центра «Бардагон» состоится открытие XIX спартакиады инвалидов Амурской области. В ней примут участие взрослые спортсмены из разных населенных пунктов региона.

Во второй этап областной спартакиады инвалидов попали спортсмены, победившие в первом этапе и показавшие лучшие результаты в соревнованиях, проведенных в их населенных пунктах. Участникам предстоит определить победителя в шести видах спорта: настольный теннис, армрестлинг, шашки, шахматы, дартс и пулевая стрельба. Итоги соревнований подведут в пятницу, 31 августа. Спортсмены, занявшие призовые места, получат медали и грамоты.

Просмотров всего: 141

#здоровье #спорт

Елена Котейко