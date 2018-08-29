Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:49 0

Осужден благовещенец, похитивший букет роз и две бутылки пива

Осужден благовещенец, похитивший букет роз и две бутылки пива
Фото: gordonua.com

Благовещенский городской суд вынес приговор жителю областного центра. Мужчина был признан виновным в похищении букета роз и двух бутылок пива. Горожанин отделался условным сроком.

Преступления были совершены мужчиной в марте 2018 года в Благовещенске. Сначала нетрезвый благовещенец украл букет из 7 роз в цветочном магазине на улице Ленина. Ущерб составил 2 100 рублей.

В дальнейшем он пошел на кражу в продуктовом магазине на улице Ленина. Несмотря на то, что продавец оказала ему сопротивление, горожанин завладел двумя бутылками пива популярной марки. Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, благовещенец ударил продавца кулаком в лицо, повалив на пол. Ущерб во втором случае составил 230 рублей.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Суд, с учетом всех обстоятельств, приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком. Также горожанин должен будет пройти курс лечения от алкоголизма. Отмечается, что он полностью возместил причиненный ущерб.

Просмотров всего: 1001

#происшествия #суды


Общество

Благовещенский горсуд разрешил жильцам сменить управляющую компанию
Происшествия

Пьяный амурчанин совершил два ДТП, в одном из которых погиб человек
Происшествия 2

В Шимановском районе полицейские вызволили из болота корову

Происшествия 5

Благовещенские автоинспекторы задержали пьяного водителя автобуса
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь