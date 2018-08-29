Осужден благовещенец, похитивший букет роз и две бутылки пива

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Благовещенский городской суд вынес приговор жителю областного центра. Мужчина был признан виновным в похищении букета роз и двух бутылок пива. Горожанин отделался условным сроком.

Преступления были совершены мужчиной в марте 2018 года в Благовещенске. Сначала нетрезвый благовещенец украл букет из 7 роз в цветочном магазине на улице Ленина. Ущерб составил 2 100 рублей.

В дальнейшем он пошел на кражу в продуктовом магазине на улице Ленина. Несмотря на то, что продавец оказала ему сопротивление, горожанин завладел двумя бутылками пива популярной марки. Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, благовещенец ударил продавца кулаком в лицо, повалив на пол. Ущерб во втором случае составил 230 рублей.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Суд, с учетом всех обстоятельств, приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком. Также горожанин должен будет пройти курс лечения от алкоголизма. Отмечается, что он полностью возместил причиненный ущерб.