Благовещенские автоинспекторы задержали пьяного водителя автобуса

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Всего в рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проверили 35 автобусов, в отношении водителей составлены 30 административных материалов. Из них 6 – за выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соответствующего разрешения; 12 – за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности; 3 – за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе каких-либо из необходимых документов; 2 – за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки; 1 – за отсутствие страхового полиса гражданской ответственности.

Один водитель был задержан за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Это произошло 24 августа. Утром в ходе проведения профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проверили маршрутный автобус. Выяснилось, что водитель прошел предрейсовый технический и медицинский осмотр и приступил к работе на маршруте. При этом он находился в состоянии опьянения. В отношении него составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Автобус, которым управлял нетрезвый водитель, принадлежит индивидуальному предпринимателю. В действиях предпринимателя, которому принадлежит транспортное средство, полиция усматривает признаки административного правонарушения, предусмотренные статьей 12.32 КоАП РФ «Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством». В настоящее время проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение, сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району.