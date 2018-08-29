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29августа
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сегодня, 11:44 5

Благовещенские автоинспекторы задержали пьяного водителя автобуса

Благовещенские автоинспекторы задержали пьяного водителя автобуса
Фото: 1tulatv.ru

В Благовещенске и Благовещенском районе завершилось профилактическое мероприятие «Автобус». С 23 по 26 августа автоинспекторы проверяли перевозчиков пассажиров. Проверка выявила одного водителя, который вышел на работу нетрезвым.

Всего в рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проверили 35 автобусов, в отношении водителей составлены 30 административных материалов. Из них 6 – за выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соответствующего разрешения; 12 – за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности; 3 – за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе каких-либо из необходимых документов; 2 – за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки; 1 – за отсутствие страхового полиса гражданской ответственности.

Один водитель был задержан за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Это произошло 24 августа. Утром в ходе проведения профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проверили маршрутный автобус. Выяснилось, что водитель прошел предрейсовый технический и медицинский осмотр и приступил к работе на маршруте. При этом он находился в состоянии опьянения. В отношении него составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Автобус, которым управлял нетрезвый водитель, принадлежит индивидуальному предпринимателю. В действиях предпринимателя, которому принадлежит транспортное средство, полиция усматривает признаки административного правонарушения, предусмотренные статьей 12.32 КоАП РФ «Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством». В настоящее время проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение, сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району.

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#закон #происшествия #транспорт


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Комментарии
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  • Форик

    Форик
    3 часа назад

    У предпринимателей совсем крыша поехала, не пуганные совсем!!!Как можно было допустить нетрезвого водителя? Да это не административная статья должна быть, а уголовная! ужас

  • Dgorg

    Dgorg
    2 часа назад

    Да там же предрейсовые медосмотры формальность

  • matushka

    matushka
    2 часа назад

    А что водителю мешает после прохождения медосмотра, выпить бутылку, другую. Только проснулись? Я кучу таких историй знаю и не только в алкогольном, но и в наркотическом состоянии ездят. Процентов 70 в Благовещенске сидят на синтетика и т. п

  • Алгебра

    Алгебра
    1 час назад

    Скорее всего, уже после осмотра выпил.

  • Казак

    Казак
    1 час назад

    В этом плане нужно разграничить каким транспортным средством в состоянии опьянения управляет водитель. К примеру, управляет в состоянии опьянения мотоциклом или легковым транспортом будет применена административная или уголовная ответственность, а управление большегрузом или автобусом (не важно с людьми или без) только уголовная ответственность с реальным сроком от 2 лет.

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