В ДТП в Тындинском районе пострадали три человека, один из них в реанимации

Фото: fakty.ictv.ua

Накануне в Тындинском районе произошло ДТП с пострадавшими. На федеральной трассе «Лена» в кювет слетел легковой автомобиль.

Как пишет газета «БАМ» со ссылкой на ОГИБДД МО МВД России «Тындинский», авария случилась в 05:00 на 178-179 километрах трассы. Водитель, управляя машиной Toyota Mark II, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Он наехал на обочину, автомобиль опрокинулся в кювет.

В результате ДТП пострадали трое – сам водитель и две его пассажирки. Одна из пассажирок сейчас находится в реанимации.