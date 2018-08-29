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29августа
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сегодня, 11:29 0

В ДТП в Тындинском районе пострадали три человека, один из них в реанимации

В ДТП в Тындинском районе пострадали три человека, один из них в реанимации
Фото: fakty.ictv.ua

Накануне в Тындинском районе произошло ДТП с пострадавшими. На федеральной трассе «Лена» в кювет слетел легковой автомобиль.

Как пишет газета «БАМ» со ссылкой на ОГИБДД МО МВД России «Тындинский», авария случилась в 05:00 на 178-179 километрах трассы. Водитель, управляя машиной Toyota Mark II, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Он наехал на обочину, автомобиль опрокинулся в кювет.

В результате ДТП пострадали трое – сам водитель и две его пассажирки. Одна из пассажирок сейчас находится в реанимации.

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#ДТП #происшествия #транспорт


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