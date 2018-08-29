Отпуск продлевает жизнь

Фото: maluta-blog.ru

Люди, уходящие в длительные отпуска, в среднем живут дольше и реже страдают от болезней сердца и сосудов, чем абсолютные трудоголики и любители коротких отпусков. К такому выводу пришли ученые, выступавшие на очередном конгрессе Европейского кардиологического общества в немецком Мюнхене.

«Не стоит думать, что здоровый образ жизни и хорошая пища как-то компенсируют то, что вы будете работать слишком усердно и никогда не будете выходить в отпуск. Отпуск – хороший способ избавиться от стресса и поправить здоровье сердца, что особенно заметно среди мужчин», – рассказывает Тимо Страндберг (Timo Strandberg) из Университета Хельсинки (Финляндия).

По статистике ВОЗ, болезни сердца и сосудов, в том числе инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность, являются главной причиной смерти людей на глобальном уровне. Каждый год от них умирает около 17 миллионов человек. Одной из главных причин развития этих болезней сегодня считается гипертония, развивающаяся из-за стресса, неправильного питания, сидячего образа жизни и вредных привычек.

Фото: Анкетолог.ру

Учёные раскрыли еще одну необычную связь между здоровьем сердечно-сосудистой системы и смертностью, наблюдая на протяжении полувека за жизнью примерно 1,2 тысячи состоятельных предпринимателей, живущих в столице Финляндии.

Ученые разделили участников этого эксперимента на две группы, одна из которых постоянно получала советы по ведению здорового образа жизни и определенные лекарства, защищавшие организм от высокого давления и «вредных» версий холестерина, а другие жили так, как и раньше.

Изначально, как отмечает Страндберг, подобное вмешательство благотворно сказывалось на здоровье. Частота развития проблем с сердцем снизилась на 46 процентов по сравнению с представителями контрольной группы, а физическое состояние в целом заметно улучшилось.

Последующие наблюдения раскрыли несколько странностей, главной из которых стало то, что число людей из первой группы, умерших в первые 30 лет наблюдений, заметно превышало количество преждевременно скончавшихся бизнесменов, не получавших подобные рекомендации.

В последующие годы разрыв в уровне смертности только продолжал расти, что заставило медиков проанализировать остальные аспекты жизни их подопечных.

Как оказалось, скрытой причиной повышения смертности было то, что бизнесмены из первой группы в среднем заметно реже выходили в отпуск и проводили на отдыхе меньше времени, чем представители контрольной группы.

Более того, чем выше был уровень «трудоголизма» как у тех, так и у других участников опытов, тем меньше в среднем они жили и чаще умирали от сердечных приступов, инфарктов и прочих болезней сердца. К примеру, мужчины, отдыхавшие три недели в году или меньше, умирали на 37 процентов чаще, чем предприниматели, проводившие целый месяц в отпуске.

Фото: Анкетолог.ру

Все это, как подчеркивает ученый, не говорит о том, что все подобные изменения в диете и отказ от вредных привычек негативно влияют на продолжительность жизни. Также важно, по его словам, бороться со стрессом и отдыхать так часто, как это возможно, чтобы эффект от перехода к здоровой жизни был максимальным, сообщает РИА Новости.