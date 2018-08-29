Стало известно, когда Путин выступит с видеообращением о пенсионной реформе

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Владимир Путин в среду, 29 августа, в 12:00 по московскому времени выступит с телеобращением по поводу изменения пенсионного законодательства. На выступление главы государства телекомпании отводят 35 минут.

В понедельник Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию в Омске поднял эту тему и сообщил, что выскажет свои предложения 29 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затем сообщил, что формат телеобращения выбран из-за важности темы, а не ради рейтинга, который беспокойства не вызывает. По его словам, вопросы изменения пенсионного законодательства стали на совещании главной темой, пишет РИА Новости.

Путин обрисовал в целом ситуацию вокруг пенсионного законодательства, отметив, что острые дискуссии в обществе были ожидаемы, так как эта тема крайне чувствительна.

«Собственно говоря, это так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода. Именно всегда и именно везде», – сказал президент.

Он сообщил, что внимательно следит за дискуссией. По его словам, все решения, которые связаны с обеспечением интересов граждан, прежде всего старших возрастов, их трудовых прав, медпомощи, социальной защиты, должны приниматься с опережением.

«Мы не можем руководствоваться известным принципом короля-солнца Людовика XIV, который как-то сказал: "После меня — хоть потоп". Мы не можем так поступать, если ответственно относимся к стране», – заявил президент.

Президент призвал принимать во внимание различные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются люди. По его словам, именно такое «человеческое измерение» должно быть в предлагаемых нормах.