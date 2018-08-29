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сегодня, 11:12 14

Стало известно, когда Путин выступит с видеообращением о пенсионной реформе

Стало известно, когда Путин выступит с видеообращением о пенсионной реформе
Фото: ria.ru

Владимир Путин в среду, 29 августа, в 12:00 по московскому времени выступит с телеобращением по поводу изменения пенсионного законодательства. На выступление главы государства телекомпании отводят 35 минут.

В понедельник Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию в Омске поднял эту тему и сообщил, что выскажет свои предложения 29 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затем сообщил, что формат телеобращения выбран из-за важности темы, а не ради рейтинга, который беспокойства не вызывает. По его словам, вопросы изменения пенсионного законодательства стали на совещании главной темой, пишет РИА Новости.

Путин обрисовал в целом ситуацию вокруг пенсионного законодательства, отметив, что острые дискуссии в обществе были ожидаемы, так как эта тема крайне чувствительна.

«Собственно говоря, это так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода. Именно всегда и именно везде», – сказал президент.

Он сообщил, что внимательно следит за дискуссией. По его словам, все решения, которые связаны с обеспечением интересов граждан, прежде всего старших возрастов, их трудовых прав, медпомощи, социальной защиты, должны приниматься с опережением.

«Мы не можем руководствоваться известным принципом короля-солнца Людовика XIV, который как-то сказал: "После меня — хоть потоп". Мы не можем так поступать, если ответственно относимся к стране», – заявил президент.

Президент призвал принимать во внимание различные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются люди. По его словам, именно такое «человеческое измерение» должно быть в предлагаемых нормах.

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#российская власть #пенсии


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Комментарии
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  • mm_Ник

    mm_Ник
    3 часа назад

    А толку!!! Снова будет нести хрень, типа это необходими и.т.д

  • Форик

    Форик
    3 часа назад

    я согласен на повышение только на два года. после я хотел бы пожить для себя!

  • Форик

    Форик
    3 часа назад

    может просто некоторым убрать половину зарплаты и законов лишних. а то у нас законов больше чем людей в России и понапишут хрен разберешь как трактовать!

  • bigfoott

    bigfoott
    2 часа назад

    Опять будут общие, обтекаемые фразы. Сенсации не будет...

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    Царь расскажет, как он в свои 65 лет добр и энергичен и не собирается уходить на пенсию ни через 6, ни через 12 лет.

  • ХитрыйЛис

    ХитрыйЛис
    2 часа назад

    Дискуссия - это когда есть две и более стороны вступивших в разногласия или спор, особенностью которой является аргументированность. То, что сейчас происходит - это не дискуссия.

  • Тундра

    Тундра
    1 час назад

    Половина бизнеса в тени. Если бы каждый соблюдал закон и платил положенные взносы, то реформу можно было бы не проводить. Сегодня прячутся по углам, а завтра будут костерить власти, что пенсия маленькая. Знакомый парень не может найти работу с белой зарплатой, мест много, но везде в конвертиках, без официального трудоустройства, а ему стаж нужен. И никак.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Тундра

    Сегодня прячутся по углам, а завтра будут костерить власти, что пенсия маленькая.



    То бишь, все, у кого сегодня пенсия маленькая, прятались по углам?...

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Тундра

    Половина бизнеса в тени. Если бы каждый соблюдал закон и платил положенные взносы, то реформу можно было бы не проводить. Сегодня прячутся по углам, а завтра будут костерить власти, что пенсия маленькая. Знакомый парень не может найти работу с белой зарплатой, мест много, но везде в конвертиках, без официального трудоустройства, а ему стаж нужен. И никак.



    И это... тех, кто уже пенсию получает, тоже приравняют к пенсионному возрасту.



    Выплаченную ранее пенсию вычтут.



    Вот тогда посмотри как ты запоешь.



  • троль здесь

    троль здесь
    1 час назад

    пусть этот "артист" со своими выступлениями едет куда нибудь.. в сирию, да там и остаётся

  • странаворов

    странаворов
    1 час назад

    А почему половина бизнеса в тени? Да потому, что государство не может/не хочет наводить в здесь, да и нигде, порядок. В мутной воде... сами знаете. Где законы о достойной мин. зарплате, реальных, лет от 10 сроках, за неуплату налогов, конфискация имущества, зачем разогнали налоговую полицию, отделы по борьбе с организованной преступностью, продолжать можно долго, так и выступление солнцеликого пропустить можно.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    ТундраПоловина бизнеса в тени. Если бы каждый соблюдал закон и платил положенные взносы, то реформу можно было бы не проводить. Сегодня прячутся по углам, а завтра будут костерить власти, что пенсия маленькая. Знакомый парень не может найти работу с белой зарплатой, мест много, но везде в конвертиках, без официального трудоустройства, а ему стаж нужен. И никак.


    если бы власть сама "жрала" и при этом воровала меньше бюджетных денег, если бы не ввязывалась в международные авантюры, если бы закрыло все государственные богодельни типа "роснаны", автоваза, супердждета, и перестало за бюджетные деньги строить для себя лимузины, дворцы, резиденции, начислять себе запредельные гонорары ... продолжать можно еще много

  • ММС

    ММС
    44 минуты назад

    Хозяин будет убеждать свою собаку как безболезненно отрубить ей хвост. Посмотрим очередной спектакль одного актера. В нашей стране создали образ такого незаменимого президента В.Путина, как картонную "дурилку" ГАИшника на дороге, первое время этот образ приносит положительные плоды, но с течение времени народ понимает, что это только игра. Также красиво начинал и выступал Миша Горбачев, в свое время, те же речи, те же постановки, да и слова в принципе тоже те же, но время дает всему свою правдивую оценку.

  • троль здесь

    троль здесь
    25 минут назад

    alex 3

    Тундра

    Половина бизнеса в тени. Если бы каждый соблюдал закон и платил положенные взносы, то реформу можно было бы не проводить. Сегодня прячутся по углам, а завтра будут костерить власти, что пенсия маленькая. Знакомый парень не может найти работу с белой зарплатой, мест много, но везде в конвертиках, без официального трудоустройства, а ему стаж нужен. И никак.



    если бы власть сама "жрала" и при этом воровала меньше бюджетных денег, если бы не ввязывалась в международные авантюры, если бы закрыло все государственные богодельни типа "роснаны", автоваза, супердждета, и перестало за бюджетные деньги строить для себя лимузины, дворцы, резиденции, начислять себе запредельные гонорары ... продолжать можно еще много



    вы что хотите что бы вова с дружками перестали жировать? да не бывать такому, они залезут людям поглубже в карманы и вытащат от туда побольше чтоб жить ещё лучше, хорошо они устроились, ничего делать не надо, всё за них сделают обычные люди, они только языками трепят и живут как в сказке

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