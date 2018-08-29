Амурские спасатели выручили двух собак в Зее

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ каждый день продолжают спасать не только людей, вскрывая заклинившие замки в дверях, помогая выбраться из искореженных после аварии автомобилей или оказывая помощь заблудившимся грибникам, но и животным. Дважды за минувшие сутки спасатели выручили из беды двух собак в городе Зее.

Первый вызов поступил от работника автобазы. В 100 метрах от ворот он услышал вой. Как оказалось, собака угодила в каменную ловушку – упала в открытый коллектор глубиной пять метров. Собака просидела в колодце два дня.

«Когда мы приехали на место, то сразу приступили к спасению пса с помощью специального приспособления, – рассказал спасатель поисково-спасательного группы Зеи ГКУ "Амурский центр ГЗ и ПБ" Александр Казаков. – Мы опустили вниз палку с петлей, а пес даже поднял лапы – помогал, чтобы петля прочно села на груди». После спасательной операции мужчины закрыли люк крышкой.

Второй раз вызволять уже другую собаку из беды пришлось через пару часов. Крупный пес провалился в трехметровую яму, вырытую на пустыре возле стройки. Неравнодушные люди пытались вытащить собаку: ставили в яму лестницу, спускали еду. Однако поднять животное на поверхность не получилось. На помощь пришли спасатели. Надев петлю на друга человека, они смогли вытянуть его на поверхность.