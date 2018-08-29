Девушка случайно вышла замуж за незнакомого китайца

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Жительница Гонконга непреднамеренно вышла замуж за незнакомого мужчину из КНР во время экзамена на курсах организаторов свадеб. Сейчас над проблемой работают юристы.

21-летняя девушка обратила внимание на объявление о поиске визажистов, которое не требовало портфолио и опыта работы. Когда девушка пришла по указанному адресу, ей предложили пройти бесплатные курсы по организации свадеб.

Девушка поехала на курсы, которые проходили в городе Фучжоу, и на выпускном экзамене девушке предложили побыть в образе невесты. Она согласилась, и сыграли шуточную свадьбу с регистрацией и неизвестным для девушки мужчиной. Когда девушка вернулась в Гонконг, она узнала, что является женой некого жителя поднебесной, а брак, заключённый во время курсов, был настоящий.

Девушка полагает, что стала жертвой мошенников, которые обманом выдали ее замуж за незнакомца. Ее жалобы не вызвали интереса у полиции, но за дело взялись юристы Федерации профсоюзов Гонконга, где полагают, что пострадали и другие женщины. Скорее всего, некоторые из них даже не знают, что заключили официальный брак.

Мошенников могли интересовать разрешения на проживание в Гонконге, которые выдаются гражданам КНР в том случае, если их супруг или супруга живут в этом городе, сообщает NEWS.am.