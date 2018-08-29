Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:47 0

Девушка случайно вышла замуж за незнакомого китайца

Девушка случайно вышла замуж за незнакомого китайца
Фото: Sputnik.ru

Жительница Гонконга непреднамеренно вышла замуж за незнакомого мужчину из КНР во время экзамена на курсах организаторов свадеб. Сейчас над проблемой работают юристы.

21-летняя девушка обратила внимание на объявление о поиске визажистов, которое не требовало портфолио и опыта работы. Когда девушка пришла по указанному адресу, ей предложили пройти бесплатные курсы по организации свадеб.

Девушка поехала на курсы, которые проходили в городе Фучжоу, и на выпускном экзамене девушке предложили побыть в образе невесты. Она согласилась, и сыграли шуточную свадьбу с регистрацией и неизвестным для девушки мужчиной. Когда девушка вернулась в Гонконг, она узнала, что является женой некого жителя поднебесной, а брак, заключённый во время курсов, был настоящий.

Девушка полагает, что стала жертвой мошенников, которые обманом выдали ее замуж за незнакомца. Ее жалобы не вызвали интереса у полиции, но за дело взялись юристы Федерации профсоюзов Гонконга, где полагают, что пострадали и другие женщины. Скорее всего, некоторые из них даже не знают, что заключили официальный брак.

Мошенников могли интересовать разрешения на проживание в Гонконге, которые выдаются гражданам КНР в том случае, если их супруг или супруга живут в этом городе, сообщает NEWS.am.

Просмотров всего: 83

#жизнь #происшествия #юмор


Происшествия

Амурские спасатели выручили двух собак в Зее
Общество 1

В Группе ННК определили лучших из лучших
В России и мире

В Белоруссии пенсионер задержал вора голыми руками
Происшествия 1

Под Благовещенском обнаружили и уничтожили гектар конопли
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь