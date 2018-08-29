От «Амурской осени» читатели Амур.инфо ждут сюрпризов и знакомств с артистами

На Амур.инфо завершилось голосование, посвященное предстоящему фестивалю кино и театра «Амурская осень», который начнется 15 сентября. Редакция информагентства предложила читателям ответить на вопрос: «Чего в этом году вы ждете от фестиваля?»

Возможностью выразить мнение за семь дней, с 22 по 29 августа, успел воспользоваться 751 человек. На выбор респондентам были предложены восемь вариантов плюс свой вариант. Четыре варианта содержали позитивную формулировку ответа, еще четыре выражали безразличное отношение к фестивалю. Именно они и набрали большинство голосов – 669 из 751.

Ответы на поставленный вопрос распределились следующим образом: «Вряд ли сюда привезут что-то стоящее», – считают 66 человек (8,8 % от общего количества участников опроса). «Ничего не жду», – признались 159 опрошенных (21,2 %). «Не хожу на это мероприятие», – заявили 329 респондентов (43,8 %). «Мне все равно», – ответили 115 человек (15,3 %).

Голоса заинтересованных в «Амурской осени» прозвучали тише. «Новых встреч с известными и знакомства с неизвестными артистами» ждут 28 человек (3,7 %). «Приятных сюрпризов на сцене и киноэкране» хотят 34 опрошенных читателя (4,5 %). «Надеюсь получить автограф любимого артиста», – признались 2 человека (0,3 %). «Хочу встретить кого-нибудь из артистов на улице, пообщаться и показать город», – выразили желание 11 участников голосования (1,5 %).

Строку «Другой вариант» в голосовании выбрали 7 человек (0,9 %). Амур.инфо приводит их мнения: «Лучше потратьте деньги на лечение детей», «Очередная трата бюджетных денег, они могли бы пойти на более важные цели», – предложили два пользователя. «Жду больше кинопоказов и выступлений в Белогорске», – поделился респондент. «В этом году исполняется 15 лет фестивалю (2003–2018) и 135 лет Амурскому драмтеатру (1883–2018)», – подсказал читатель. «Жду, что приедет кто-то из деятелей театра и кино, в чьей биографии ранее было наше Приамурье (родились, жили, учились, служили в армии, жили родители, родственники и тому подобное), о котором еще не было известно в области ранее, как о земляках, причастных к Приамурью. Подобное всегда очень интересно и здорово», – поступил такой развернутый ответ. Последний, седьмой вариант, содержит в себе предложение отремонтировать благовещенский сквер с памятником Валерию Приемыхову: «Может, сквер ДК Профсоюзов приведут в порядок? Откопают и установят ровно лавочки, покрасят их. Обновят плитку в сквере, "народные тропы" выложат плиткой, а трещину на самом памятнике Приемыхову залатают? Иначе – позор захолустный перед столичными гостями».

В среду, 29 августа, на Амур.инфо запустили новый опрос. Его тема: «Что получит область с открытием горнолыжного курорта "Белогорье"?» Прием голосов продолжится в течение семи дней. Проголосовать можно на главной странице сайта, форма опроса находится справа, под блоком программы «Простые вопросы».