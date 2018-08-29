АОДНТ Благовещенска возобновляет кинопоказы в малом зале

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«Мы сделали небольшой косметический ремонт, немного обновили нашу техническую часть, поменяли ковролин. Немного зал освежили, и всё. Готовы снова принимать зрителей», – рассказала ИА «Амур.инфо» директор АОДНТ Анна Соколенко.

Работа зала начнется с показа двух кинофильмов – «Альфа» (12+) в формате 3D (начало сеансов в 11:30,13:30, 15:30, 19:10) и «Как женить холостяка» (18+) в обычном формате (начало сеансов в 17:30, 21:10).

С полным расписанием показов фильмов во всех кинотеатрах Благовещенска можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».