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сегодня, 10:07 0

АОДНТ Благовещенска возобновляет кинопоказы в малом зале

АОДНТ Благовещенска возобновляет кинопоказы в малом зале
Фото: tverlife.ru

С четверга, 30 августа, возобновляются показы фильмов в малом кинозале Амурского областного дома народного творчества (АОДНТ). На некоторое его закрыли для проведения ремонта.

«Мы сделали небольшой косметический ремонт, немного обновили нашу техническую часть, поменяли ковролин. Немного зал освежили, и всё. Готовы снова принимать зрителей», – рассказала ИА «Амур.инфо» директор АОДНТ Анна Соколенко.

Работа зала начнется с показа двух кинофильмов – «Альфа» (12+) в формате 3D (начало сеансов в 11:30,13:30, 15:30, 19:10) и «Как женить холостяка» (18+) в обычном формате (начало сеансов в 17:30, 21:10).

С полным расписанием показов фильмов во всех кинотеатрах Благовещенска можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».

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#кино #культура


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