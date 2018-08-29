Telegram согласился предоставить властям данные подозреваемых в терроризме

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Telegram готов раскрывать данные о подозреваемых в терроризме пользователей властям, если на это есть соответствующее решение суда. Об этом сообщили представители мессенджера на своем сайте.

«Если Telegram получает судебное решение, которое подтверждает, что вы подозреваетесь в терроризме, мы можем раскрыть ваш ip-адрес и номер телефона для компетентных органов. До сих такого не случалось», – говорится в сообщении. Если это случится, представители мессенджера обещают включить прецедент раскрытия данных властям в публикуемый полугодовой отчет.

Изменение политики конфиденциальности Telegram не означает, что мессенджер предоставит ключи для дешифровки сообщений. Об этом заявил «Интерфаксу» Павел Чиков – руководитель международной правозащитной группы «Агора», юристы которой представляют компанию в судах.

«Речь идет не о переписке, что важно. Речь идет о предоставлении сведений об ip-адресе и телефоне. Вопрос о переписке как был, так и остается неприкосновенным. Павел Дуров всегда говорил, что переписка не будет предоставляться никаким властям никаких стран, – сказал Чиков. – Никаких ключей, никакой переписки передаваться не будет – даже индивидуально».

По словам Чикова, изменение политики конфиденциальности мессенджера – не уступка Telegram властям, а предложение юридического баланса между интересами национальной безопасности и сохранением тайны частной переписки.

«Позиция российских властей заключается, в том, что не должно быть никакого баланса, а позиция Telegram – в том, что он может быть найден вот таким вот цивилизованным образом, когда есть судебный запрос по конкретному делу. Собственно, можно сказать, что эти поправки в политике являются следствием годичного противостояния между российского властями и Telegram, но они очень аккуратные», – отметил Чиков.

Юрист пояснил, что предоставление данных об ip-адресе и телефоне может «облегчить правоохранительным органам установление пользователя, его персональных данных, идентификацию момента регистрации телефона, биллинг и прочее». «Это поможет в раскрытии и расследовании уголовных дел. Однако что конкретно они смогут с этого выжать – это вопрос уже к ним», – заключил Чиков.

В 2017 году у властей Российской Федерации возникли претензии к мессенджеру в связи с отказом компании исполнять требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений. Мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ. Впоследствии это решение было признано законным.

Весной 2018 года Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы с заявлением о немедленной блокировке Telegram, которое было удовлетворено. Это решение позднее также было оставлено судом апелляционной инстанции без изменений. Все решения российских судов в отношении Telegram юристы мессенджера обжаловали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Представители компании, а также ее основатель Павел Дуров, неоднократно публично заявляли о технической невозможности предоставления ключей для декодирования сообщений. Также в Telegram высказывали недоверие к ФСБ, поскольку спецслужба просила предоставить ключи для дешифровки переписки тех лиц, которые не пользуются мессенджером.