В Белоруссии пенсионер задержал вора голыми руками

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73-летний житель Витебска (Белоруссия) Юзеф Колосенок застал в своем доме незнакомца, проникшего через окно и набивавшего сумки хозяйскими вещами. Пенсионер одним ударом уложил неизвестного мужчину на пол и связал вора, после чего вызвал милицию.

Происшествие произошло 27 августа на кухне пенсионера. Наряд, прибывший на место происшествия, узнал в преступнике неоднократно судимого за кражи местного жителя.

В сумке задержанного были обнаружены личные вещи хозяев квартиры.

«Тапки, мясо, зелень замороженная, мороженое и отвертка в сумке и нож, я еще думаю, хорошо, что я хоть дома не была», – поделилась впечатлениями жена Юзефа, Тамара Колосенок.

Задержанный мужчина написал заявление на пенсионера, так как посчитал, что тот ударил его не рукой, а железной лопатой. По словам самого пенсионера, он действовал голыми руками, а на месте задержания не было обнаружено ничего похожего на лопату.

«На данный момент злоумышленник задержан и проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории района. Безусловно, Юзеф Чеславович проявил определенный героизм и мужество, оказавшись в непростой ситуации, он самостоятельно задержал злоумышленника и удерживал его до приезда милиции», – рассказывает сотрудник витебского РОВД Андрей Семенихин.

Пенсионер представлен к награждению премией «Гражданское мужество», которую получают те жители Белоруссии, которые помогают милиции задерживать преступников, сообщает «Лента.ру».