Под Благовещенском обнаружили и уничтожили гектар конопли

Полицейские вместе с представителями администрации муниципального образования уничтожили наркосодержащие растения механическим способом – срезали с помощью газонокосилок, после чего сожгли.

Как сообщает управление МВД России по Амурской области, всего в Благовещенске и Благовещенском районе в ходе оперативно-профилактического мероприятия обнаружили и ликвидировали 35 очагов произрастания дикорастущих растений конопли и мака, занимавших около 40 гектаров.

Полиция напоминает, что в соответствии со статьей 10.5. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущей конопли после получения официального предписания влечет наложение административного штрафа.

Кроме того, статьей 231 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Землевладельцы и те, у кого земля находится в пользовании, должны своевременно уничтожать поросли дикорастущей конопли.

Сообщения о местах произрастания конопли принимают в полиции по телефонам: 02 (с мобильного – 102), и телефону доверия УМВД: (4162) 59-40-59.