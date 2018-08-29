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29августа
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Под Благовещенском обнаружили и уничтожили гектар конопли

Под Благовещенском обнаружили и уничтожили гектар конопли

В Амурской области продолжается операция «Мак–2018». Полицейские выявляют и уничтожают очаги произрастания дикорастущей конопли. Один из них был обнаружен под Благовещенском – конопля занимала более гектара.

Полицейские вместе с представителями администрации муниципального образования уничтожили наркосодержащие растения механическим способом – срезали с помощью газонокосилок, после чего сожгли.

Как сообщает управление МВД России по Амурской области, всего в Благовещенске и Благовещенском районе в ходе оперативно-профилактического мероприятия обнаружили и ликвидировали 35 очагов произрастания дикорастущих растений конопли и мака, занимавших около 40 гектаров.

Полиция напоминает, что в соответствии со статьей 10.5. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущей конопли после получения официального предписания влечет наложение административного штрафа.

Кроме того, статьей 231 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Землевладельцы и те, у кого земля находится в пользовании, должны своевременно уничтожать поросли дикорастущей конопли.

Сообщения о местах произрастания конопли принимают в полиции по телефонам: 02 (с мобильного – 102), и телефону доверия УМВД: (4162) 59-40-59.

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#закон #происшествия


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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    4 минуты назад

    "В довоенное время в Советском Союзе конопля считалась основной сельскохозяйственной культурой. Передовики производства по выращиванию конопли награждались Правительственными наградами, значками и орденами. Поощрялись и посевы конопли на приусадебных участках. Она занимала третье место среди прядильных растений, основными считались хлопчатник и лен. Отходы шли на изготовление пакли, жмых на корм скоту.

    О высоком статусе конопли говорит и тот факт, что ее листья, вместе с соцветием подсолнечника и колосьями пшеницы находятся в центре снопа внутри главного фонтана страны «Дружба народов» на ВДНХ. В советском Союзе в 30-е годы пенькового волокна заготавливали до 50 тыс. тонн, а конопляного масла более 6 тыс. тонн.

    Поскольку она обладает желчегонными, отхаркивающими, ранозаживляющими свойствами, ее применяют для лечения многих недугов. Еще в древности в Греции из семян конопли готовили напиток, утоляющий страдания и применяли его и для обезболивания. Лечебные свойства конопли позволяют использовать это растение для лечения неврастении и неврозов, артрит, рахит, подагру, малокровие. В качестве исцеления чаще используют смолы конопли, из-за содержащихся алкалоидов."

    Как говорится если человек наркоман то дозу всегда найдет, а полезное растение губят.

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